EXPOKINGDOM 2026 reúne arte, emprendimiento y fe

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SANTO DOMINGO.- Arte, música, literatura, cine, teatro, danza y emprendimiento convergen desde este lunes y hasta el próximo domingo en EXPOKINGDOM 2026, feria de emprendedores cristianos que se desarrolla en Acrópolis Center con una propuesta dirigida a toda la familia.

Durante siete días, el público podrá conocer el trabajo de escritores, fotógrafos, pintores, artesanos, escultores, actores, músicos, diseñadores, cineastas y otros creadores, en una programación que combina exposición, entretenimiento, formación y testimonios.

CREATIVIDAD Y FE

El productor y fundador de EXPOKINGDOM, el cineasta Jesús Villanueva, explicó que la iniciativa busca generar oportunidades para emprendedores creativos de la fe y promover valores orientados al fortalecimiento de las familias y de la cultura cristiana.

La actividad cuenta con el respaldo de la Red de Cineastas y Realizadores Audiovisuales Cristianos (Recreac). En la apertura, Danny Ramírez Piantini presentó el testimonio recogido en su libro “30 Segundos en el Cielo”.

PROGRAMACIÓN

Este martes habrá una amplia muestra de propuestas artísticas y creativas, mientras que a las 7:00 de la noche se realizará el lanzamiento del libro “Hasta que el dinero los separe”, de David Hiciano Mets.

El miércoles, Guarionex Alcántara ofrecerá la conferencia “Dominicano por la Gracia de Dios”, a las 10:00 de la mañana, y a las 5:00 de la tarde se presentará el proyecto comunitario para chicas “Vestidas de Gracia”. A las 8:00 de la noche tendrá lugar el podcast “Rompiendo Esquemas”.

El jueves, a las 7:00 de la noche, Nelson Rodríguez presentará “Cuando la esperanza casi se pierde”, mientras que el viernes habrá un show de monólogos desde las 7:30 de la noche.

EMPRENDIMIENTO Y REFLEXIÓN

El sábado se desarrollarán los talleres “Oratoria para Emprendedores”, de Jefferson Rodríguez, y “Yo, la marca; yo, el producto; yo, la empresa”, de Basilio Guzmán. En la noche habrá una conferencia y festival de danzas.

El domingo, Nelson Rodríguez impartirá la conferencia “¿Cómo enfrentar los peligros de las redes sociales?”, seguida del coloquio “La Iglesia como agente de cambio y transformación de vidas”.

Villanueva informó que la programación musical contará con Gabriell Belliard, Claudia Galán, Carolina Díaz, Ramón Santana y Grisel Cedano, entre otros artistas.

EXPOKINGDOM 2026 busca convertirse en un espacio de encuentro para familias, jóvenes, artistas y emprendedores interesados en la creatividad, la cultura y la fe.

an/am