Josué de Paula dispara primer jonrón de su carrera en las GL

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MIAMI.- El dominicano Josué de Paula conectó el primer jonrón de su carrera en las Grandes Ligas y consiguió además sus primeros imparables en el máximo nivel, durante el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Marlins de Miami.

De Paula desapareció por el jardín derecho una recta de 98 millas por hora de su compatriota Eury Pérez, en conteo de 2-2, para colocar a los Dodgers arriba 3-0. El batazo encontró a dos corredores en circulación.

BATAZO DE 416 PIES

El cuadrangular salió del bate a 108.2 millas por hora y recorrió una distancia estimada de 416 pies, hasta alcanzar el balcón del jardín derecho del loanDepot Park.

Tras observar durante unos segundos la trayectoria de la pelota, De Paula se golpeó el pecho en señal de celebración y posteriormente recorrió las bases. Al llegar al plato fue recibido por sus compañeros de equipo, entre ellos Teóscar Hernández, quien celebró el momento lanzándole semillas de girasol.

TAMBIÉN CONECTÓ UN DOBLE

El dominicano volvió a responder con el bate en la parte alta del sexto episodio, cuando conectó un batazo contra la verja ubicada entre los jardines central y derecho para conseguir su primer doble en Grandes Ligas.

De Paula terminó el encuentro de 2-2, con tres carreras impulsadas, una anotada y un boleto, en una jornada en la que consiguió sus primeros dos hits en las Mayores.

El potente bateador zurdo fue llamado esta semana desde las Ligas Menores para ocupar el lugar de Shohei Ohtani en el roster de los Dodgers, mientras el japonés se recupera de molestias en una de sus rodillas.

Antes del encuentro del domingo, De Paula había conectado de 5-0 en sus dos primeros partidos en las Grandes Ligas, con tres boletos y una carrera anotada.

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