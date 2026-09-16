Reconocen al Dr. Daniel Rivera y otros en simposio hipertensión

Reconocidos durante la inauguración del “Simposio Internacional de Hipertensión Arterial HTA 200 Años Después”.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Asociación Dominicana de Médicos Internistas (ADOMEINT) y el Senado reconocieron al doctor Daniel Rivera y a cuatro conferencistas internacionales durante la inauguración del “Simposio Internacional de Hipertensión Arterial HTA 200 Años Después”, celebrado en Santiago.

Los reconocimientos fueron entregados por una comisión del Senado integrada por los doctores Daniel Rivera y Odalís Rafael Rodríguez Rodríguez, además del empresario Carlos Gómez. Los homenajeados internacionales fueron los doctores Alejandra Gaydou, Adriana Romani, Alejandro Cárdenas y Homero Puello, procedentes de Argentina, Colombia y México.

RECONOCIMIENTO A DANIEL RIVERA

Rivera fue distinguido por ADOMEINT por sus aportes a la medicina interna, excelencia académica y liderazgo internacional. La entrega estuvo a cargo de la directiva de la entidad, encabezada por su presidente, doctor Víctor Abreu.

La semblanza del galeno fue realizada por el doctor Fausto Hernández, quien resaltó su trayectoria profesional y de servicio, incluyendo sus funciones como director del hospital Cabral y Báez, ministro de Salud y actual senador por Santiago.

Rivera agradeció la distinción y recordó los esfuerzos de sus padres y de otras personas que contribuyeron a su formación y crecimiento profesional.

HUMANIZACIÓN DE LA MEDICINA

Durante la jornada, el doctor Reynolds Pérez dictó la conferencia magistral “Lo que los médicos del pasado nos enseñaron sobre el futuro”, en la que llamó a recuperar la humanización, la dignidad y la ética en el ejercicio médico.

Pérez destacó que la tecnología y la inteligencia artificial constituyen herramientas valiosas para el diagnóstico, pero sostuvo que deben complementar, no sustituir, la relación humana entre médico y paciente.

La presidenta del Comité Científico, Elizabeth Gutiérrez, destacó el valor académico del simposio, mientras la pasada presidenta de ADOMEINT, María de León, presentó una reseña histórica de la asociación.

La bendición estuvo a cargo del arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.

an/am