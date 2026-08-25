Gobierno expresa condolencias familiares asesinados en Haití

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Puerto Príncipe, 25 ago.- El Gobierno haitiano transmitió sus condolencias a las familias de unos 40 muertos a causa de recientes ataques de pandillas que proliferan hoy en el país, según un comunicado oficial.

Las promesas de seguridad del gobierno fueron puestas a prueba por estos crímenes en la barriada metropolitana de Kenscoff, añade la declaración.

El texto expresa su solidaridad «con todos los haitianos que sufren y comparten su dolor con dignidad», y alerta que «todas las fuerzas de seguridad están en alerta máxima».

Según el comunicado, «el ejecutivo está desplegando refuerzos y sus órdenes son claras: proteger, asegurar e intervenir».

La autoridad del gobierno -subraya- se restablecerá, sin debilidad ni demora, en todo el territorio de Kenscoff».

La declaración enfatiza que «el mensaje del gobierno es inequívoco: ningún grupo armado prosperará en Haití. Los criminales no obtendrán ni tregua, ni refugio, ni impunidad. Las fuerzas de seguridad tienen la misión de perseguirlos, neutralizarlos y dejarlos fuera de peligro».

Por su parte, el diario Le Nouvelliste recordó que, «más allá de la retórica de firmeza, los acontecimientos de las últimas horas plantean nuevas dudas sobre la capacidad de proteger a una población que ya sufre meses de violencia armada».

El periódico dijo que, desde el 27 de enero de 2025, esa región sufrió varios ataques, con saldos de muertos y heridos entre la población civil, sin mencionar a los desplazados.

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