Gobierno dominicano proyecta estadio con estándares de GL

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Santo Domingo, 11 sep.- El Gobierno dominicano proyecta construir un estadio de béisbol con estándares de las Grandes Ligas (MLB), en el actual emplazamiento del Estadio Quisqueya Juan Marichal, según un proyecto de ley depositado hoy ante el Congreso Nacional.

La iniciativa contempla que la instalación pueda acoger partidos oficiales de equipos de las Grandes Ligas, además de otras disciplinas deportivas y eventos internacionales, y forme parte de un plan inmobiliario y urbanístico en el sector urbano ensanche La Fe, en el Distrito Nacional.

El proyecto plantea crear la Corporación Inmobiliaria para la Transformación del Ensanche La Fe (Citelf), una sociedad comercial de capital mixto en la que participarían el Estado dominicano y el sector privado.

De acuerdo con la propuesta, el Estado y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) podrán aportar inmuebles de su propiedad ubicados en el perímetro previsto, a cambio de acciones equivalentes al valor de los bienes, determinado mediante tasaciones.

El socio estratégico privado deberá ser seleccionado mediante un proceso competitivo y transparente y tendrá que demostrar capacidad financiera y técnica para diseñar y construir el estadio conforme a los criterios de MLB, además de proporcionar los recursos líquidos requeridos para la ejecución de las obras.

COMO SURGE LA PROPUESTA

La propuesta surge de las recomendaciones de una comisión consultiva creada por decreto en junio de 2025 para evaluar la viabilidad de levantar en terrenos estatales del ensanche La Fe un estadio que cumpliera los requerimientos de las Grandes Ligas.

El proyecto también incluye la remodelación del Coliseo de Boxeo Carlos «Teo» Cruz y el desarrollo de un complejo inmobiliario autosostenible, con nuevos espacios públicos, calles internas y áreas verdes.

Las nuevas instalaciones deportivas permanecerían como propiedad del Estado, mientras Citelf asumiría su administración y gestión, con participación de inversionistas y gestores privados. Una tercera parte de los integrantes de su consejo de administración sería propuesta por el sector público.

Una vez asumida la administración, Citelf deberá atender las necesidades de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y de los equipos que utilizan el estadio durante la temporada profesional, para lo cual se prevé un convenio marco que regule el uso y mantenimiento de la instalación.

La propuesta destaca la relevancia del béisbol para República Dominicana, país que cuenta con cinco peloteros en el Salón de la Fama de Cooperstown â€»Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortiz y Adrián Beltré, además de 23 títulos de la Serie del Caribe.

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