Gobierno instala energía solar escuelas y viviendas Elías Piña

Santo Domingo, 24 ago (Prensa Latina) El Gobierno dominicano puso en funcionamiento proyectos de electrificación solar en ocho comunidades montañosas del municipio Pedro Santana, provincia Elías Piña, que benefician a 111 viviendas y dos escuelas, informó hoy.
Las obras, ejecutadas por el Ministerio de Energía y Minas mediante la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana, alcanzaron a las comunidades Rancho Tomás, Rancho Valdés, Pequero, Rincón, Valentín, Guayabal, Bartolo y Botoncillo, donde fueron instalados sistemas solares fotovoltaicos y las correspondientes instalaciones eléctricas internas.
En Rancho Tomás, Rancho Valdés y Pequero se construyeron microrredes con una capacidad total de 46 kilovatios pico (kWp), además de sistemas de almacenamiento que permiten abastecer a 53 viviendas.
Otros trabajos beneficiaron a Valentín, Guayabal, Bartolo y Botoncillo, así como la segunda etapa de Rincón, con microrredes y sistemas de almacenamiento de 179,4 kilovatio-hora (kWh) para 58 casas y dos escuelas.
Al poner en funcionamiento las instalaciones, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó que el acceso a la electricidad contribuirá a mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo económico y social de los habitantes de esas comunidades.
Durante la actividad, Santos anunció además nuevas obras de electrificación en distintos puntos de Elías Piña (región suroeste), que incluirán extensiones y rehabilitación de redes en Cañada Barrero, La Tinaja y Pinzón, así como nuevos sistemas solares en La Sierrecita, Patricio, Francisco José, La Nasa y La Llanadita.
El funcionario informó también que se realizan levantamientos para otros 12 proyectos de electrificación en comunidades del municipio cabecera Comendador.
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