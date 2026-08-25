Gobierno instala energía solar escuelas y viviendas Elías Piña

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Santo Domingo, 24 ago (Prensa Latina) El Gobierno dominicano puso en funcionamiento proyectos de electrificación solar en ocho comunidades montañosas del municipio Pedro Santana, provincia Elías Piña, que benefician a 111 viviendas y dos escuelas, informó hoy.

Las obras, ejecutadas por el Ministerio de Energía y Minas mediante la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana, alcanzaron a las comunidades Rancho Tomás, Rancho Valdés, Pequero, Rincón, Valentín, Guayabal, Bartolo y Botoncillo, donde fueron instalados sistemas solares fotovoltaicos y las correspondientes instalaciones eléctricas internas.

En Rancho Tomás, Rancho Valdés y Pequero se construyeron microrredes con una capacidad total de 46 kilovatios pico (kWp), además de sistemas de almacenamiento que permiten abastecer a 53 viviendas.

Otros trabajos beneficiaron a Valentín, Guayabal, Bartolo y Botoncillo, así como la segunda etapa de Rincón, con microrredes y sistemas de almacenamiento de 179,4 kilovatio-hora (kWh) para 58 casas y dos escuelas.

Al poner en funcionamiento las instalaciones, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó que el acceso a la electricidad contribuirá a mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo económico y social de los habitantes de esas comunidades.

Durante la actividad, Santos anunció además nuevas obras de electrificación en distintos puntos de Elías Piña (región suroeste), que incluirán extensiones y rehabilitación de redes en Cañada Barrero, La Tinaja y Pinzón, así como nuevos sistemas solares en La Sierrecita, Patricio, Francisco José, La Nasa y La Llanadita.

El funcionario informó también que se realizan levantamientos para otros 12 proyectos de electrificación en comunidades del municipio cabecera Comendador.

oda/mpv