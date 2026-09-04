Gobierno dominicano congela los precios de los combustibles

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SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano mantendrá congelados los precios de los principales combustibles durante la semana del 5 al 11 de septiembre, para lo cual destinó RD$1,294.5 millones en subsidios con el objetivo de contener el impacto de las alzas internacionales del petróleo.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el subsidio alcanza hasta RD$101.91 por galón, mientras que la inversión acumulada por el Gobierno para contener los precios de los combustibles supera los RD$30 mil millones en lo que va de año.

La medida mantiene sin variación los precios de las gasolinas premium y regular, los gasoils regular y óptimo, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural. Estos valores corresponden a los precios fijados el pasado 13 de junio, cuando fue anunciado un período de congelamiento de 90 días como parte del Plan Anticrisis.

PRESIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL

El MICM explicó que los costos internacionales de refinación y los efectos derivados de las restricciones al tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz han provocado importantes distorsiones en la fórmula de Paridad de Importación (PPI).

Según la institución, el costo de refinación del WTI para convertirlo en gasoil pasó de alrededor de US$25.95 el 27 de febrero de 2026 a US$75.65 al cierre del 31 de agosto, con picos de hasta US$114 durante ese período.

Ante este escenario, el Gobierno asumirá parte del incremento para evitar que sea trasladado directamente a los consumidores.

PRECIOS PARA ESTA SEMANA

Para el período del 5 al 11 de septiembre, la gasolina premium se venderá a RD$341.10 por galón y la regular a RD$310.50.

El gasoil regular se mantendrá en RD$262.80, mientras que el gasoil óptimo continuará en RD$293.10. El GLP permanecerá en RD$135.20 por galón y el gas natural en RD$43.97 por metro cúbico.

Los combustibles que registrarán aumentos son el avtur, que subirá RD$12.28, para colocarse en RD$303.50; el kerosene, que aumentará RD$13.50, hasta RD$343.20; el fuel oil #6, que subirá RD$1.47, hasta RD$167.73; y el fuel oil 1%S, que aumentará RD$1.43, hasta RD$197.41.

SUBSIDIOS POR GALÓN

El Gobierno subsidiará esta semana cada galón de GLP con RD$20.31; la gasolina premium, con RD$24.12; la gasolina regular, con RD$42.68; el gasoil regular, con RD$94.31; y el gasoil óptimo, con RD$101.91.

La tasa de cambio promedio utilizada para el período es de RD$58.85 por dólar, de acuerdo con las publicaciones diarias del Banco Central.

of-am