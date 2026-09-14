Gobierno dice Manzanillo Gas & Power alcanza 66.9 % ejecución

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MONTECRISTI.- El proyecto Manzanillo Gas & Power registra un avance de 66.9 % y mantiene previsto iniciar operaciones en 2028, con una capacidad de generación de 840 megavatios (MW) que serán incorporados al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó el avance de la obra durante una visita a las instalaciones del proyecto, en la que estuvo acompañado por miembros del Gabinete Eléctrico.

Santos resaltó la importancia de la infraestructura para responder al crecimiento sostenido de la demanda energética y contribuir a fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

UNA CAPACIDAD DE 840 MEGAVATIOS

Manzanillo Gas & Power está compuesto por dos bloques de ciclo combinado de 420 MW cada uno, que en conjunto aportarán 840 MW al SENI, equivalentes a cerca del 15 % de la capacidad instalada del país una vez entren en operación.

“Felicitamos a los grupos desarrolladores de este proyecto por todo el esfuerzo de inversión y coordinación que han realizado, como un aporte a la República Dominicana”, manifestó Santos.

Durante el recorrido, la gerente general del proyecto, Mónika Infante, explicó a los integrantes del Gabinete Eléctrico el desarrollo de las diferentes etapas de la obra y los principales hitos alcanzados.

Infante informó que la línea de transmisión está completada en un 100 %, mientras que la instalación del bloque de potencia uno presenta un avance de 68 % y la del bloque dos alcanza aproximadamente el 64.5 %.

INVERSIÓN SUPERA LOS US$1,700 MILLONES

La ejecutiva señaló que la inversión del proyecto supera los US$1,700 millones y aseguró que la obra no ha sido afectada por los conflictos internacionales, por lo que mantiene su ejecución conforme al cronograma establecido.

Asimismo, destacó el respaldo y seguimiento permanente recibido del Ministerio de Energía y Minas, lo que, a su juicio, ha contribuido al ritmo de ejecución de los trabajos.

Infante explicó que está previsto que el buque que será convertido en una unidad flotante de almacenamiento y regasificación de gas natural (FSRU) ingrese a un astillero en noviembre de este año.

En el frente marítimo, agregó, ya se ha hincado más del 40 % de los pilotes, un avance considerado fundamental para habilitar las instalaciones que conectarán el proyecto con el sistema de suministro de gas natural.

ENERGÍA 2000 ELEVARÁ SU CAPACIDAD A 414 MW

Tras concluir el recorrido por Manzanillo Gas & Power, Santos y la comitiva se trasladaron al proyecto Energía 2000, donde el ministro destacó los avances en la conversión de esa central de ciclo simple a ciclo combinado.

Actualmente, la planta opera con una capacidad de 290 MW, pero está previsto que el próximo 28 de septiembre complete su conversión a ciclo combinado, elevando su capacidad a 414 MW.

Santos explicó que esta transformación permitirá incrementar en 124 MW el aporte de la central al sistema eléctrico nacional.

En la visita participaron, entre otros, el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras; y el vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, Alfonso Rodríguez.

También estuvieron presentes representantes de las empresas y grupos vinculados a los proyectos, entre ellos Luis Mejía, presidente de Manzanillo Gas & Power; Arturo Santana, presidente de Energía 2000; los socios Luis Taveras y Guillermo Estrella; Felipe Vicini y Angie Bergés, del Grupo Inicia; José Miguel González y Borja González, de CCN Energía de Las Américas (Enerla); René Grullón, del Grupo Popular; y Gustavo García y Lina García, de Itabo.

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