Gobierno destina RD$200 por galón al subsidio del gasoil

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SANTO DOMINGO.- La focalización de los subsidios a los combustibles para proteger el transporte y las actividades productivas constituye uno de los principales retos de República Dominicana ante las fluctuaciones de los precios internacionales, según explicaron autoridades.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, informó que el Estado destina hasta 200 pesos dominicanos, unos tres dólares, por galón al gasoil para el transporte federado, mientras subvenciona con 120 pesos, unos dos dólares, el gasoil regular y mantiene ayudas diferenciadas para otros derivados.

Durante su participación en el programa La Agenda Semanal, el funcionario detalló que el aporte estatal permite mantener el gasoil regular en 270,80 pesos, equivalentes a 4,01 dólares por galón, frente a los 390 pesos, unos 6,35 dólares, que alcanzaría sin la compensación.

En el caso del gasoil óptimo, el precio se sitúa en 318 pesos, 5,17 dólares, en lugar de los 438 pesos, 7,1 dólares, que costaría sin el subsidio.

La gasolina premium recibe una subvención de 26 pesos, 0,42 dólares por galón, mientras que la correspondiente al gas licuado de petróleo, GLP, de uso doméstico y comercial, asciende a 52 pesos, 0,85 dólares.

COTIZACIONES INTERNACIONALES Y PRESIÓN FISCAL

Sanz Lovatón explicó que las variaciones de los aportes dependen de las cotizaciones internacionales de los combustibles refinados, cuyos precios no siempre evolucionan en correspondencia directa con los del petróleo crudo.

El presidente Luis Abinader señaló que las dificultades de la industria mundial de refinación y la situación geopolítica internacional han encarecido los derivados, especialmente el diésel, lo que aumenta la presión sobre las finanzas públicas.

AJUSTES PARA SOSTENER LAS AYUDAS

Ante ese escenario, el Gobierno realiza ajustes presupuestarios para financiar las ayudas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante asistencia técnica, asesoría financiera y facilidades de crédito a través de la banca pública.