Gobierno de la RD baja precios GLP, gasoil y la gasolina regular

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso rebajas de RD$3.00 en los precios de la gasolina y el gasoil regular, y de RD$2.00 en el GLP, para la semana del 11 al 17 de julio de 2026.

Con esta reducción, por segunda semana consecutiva, la gasolina regular y el gasoil regular acumulan una baja de RD$8.00 respecto a los precios que estaban vigentes hace 15 días.

Para la semana del 11 al 17 de julio de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Regular, a RD$302.50 por galón, baja RD$3.00.

Gasoil Regular, a RD$254.80 por galón, baja RD$3.00.

Gas Licuado Petróleo, RD$135.20 por galón, baja $2.00.

MANTIENEN PRECIO ACTUAL

Gasoil Óptimo, a RD$290.10 por galón, mantiene el precio actual.

Gasolina Premium, a RD$338.10 por galón, mantiene precio actual.

Gas Natural, a RD$43.97 por m3, mantiene actual precio.

SUBEN DE PRECIO

Avtur, a RD$240.05 por galón, sube RD$2.02.

Kerosene, a RD$275.20 por galón, sube RD$2.40.

MEDIDA ORIENTADA A REDUCIR LA PRESIÓN INFLACIONARIA

Esta disposición, está orientada a reducir la presión inflacionaria en el bolsillo de las clases sociales más vulnerables, por ser los combustibles regulares y el GLP los más utilizados por el transporte de carga y de pasajeros, así como por los hogares dominicanos, dice una nota del MICM.

SUSIDIO DE RD4523.7 MILLONES

Para hacer posible estas reducciones de precios, el Gobierno dice haber destinado un subsidio de RD$523.7 millones para esta semana, y RD$21,323 millones en lo que va de año.

Durante la semana que finaliza el conflicto entre Estados Unidos e Irán entró en una nueva fase de escalada esta semana.

Los mercados internacionales respondieron de inmediato: el precio del barril subió más de 5% en un solo día. Asimismo, los productos refinados en la última semana han tenido un incremento promedio de entre 2.5 y 3.4%.

sp-am