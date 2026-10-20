Gobierno contrata asesoría legal en Rusia para dominicanos allí

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano contrató asesoría jurídica en Rusia para evaluar la situación legal de ciudadanos del país que, según denuncias recibidas, habrían sido incorporados a actividades relacionadas con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este martes que la asistencia permitirá examinar los vínculos contractuales de los dominicanos con esas actividades, conforme a la legislación rusa, e identificar alternativas jurídicas para brindarles apoyo.

COMISIÓN VIAJARÁ A MOSCÚ

Como parte de las gestiones, una comisión encabezada por el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, viajará este miércoles a Moscú para dar seguimiento a los casos identificados y fortalecer las acciones de asistencia y protección a los connacionales.

La delegación estará integrada, además, por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes Taveras, y tiene previsto reunirse con autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Según el Mirex, durante esos encuentros procurarán obtener información actualizada sobre la situación de los dominicanos y explorar mecanismos de colaboración que permitan avanzar en las gestiones correspondientes.

COORDINACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

La misión trabajará en coordinación con la Embajada dominicana en Moscú, encabezada por el embajador Alejandro Arias Zarzuela, para establecer una estrategia de seguimiento diplomático, consular y jurídico.

Las autoridades buscan determinar las condiciones legales en las que se encuentran los ciudadanos identificados y evaluar las opciones disponibles para ofrecerles asistencia, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

El Mirex reiteró que la protección de los dominicanos en el extranjero constituye una prioridad del Gobierno y aseguró que continuará las gestiones diplomáticas, consulares y legales necesarias para asistir a los ciudadanos que lo requieran, dentro de las posibilidades que permita cada situación.

an/am