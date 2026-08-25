Gobierno China advierte tomará «todas las medidas necesarias»

PEKÍN, 25 Ago. – El Gobierno de China ha recalcado este martes que adoptará «todas las medidas necesarias» para «proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos» frente a cualquier acción por parte de Estados Unidos por sus lazos económicos y comerciales con Irán.

Hizo esta declaración después de que Washington amenazara con sanciones a los que mantengan relaciones con Teherán como parte de una «guerra económica» contra el país.

«China está siguiendo de cerca los acontecimientos y adoptará todas las medidas necesarias para proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos», ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha reiterado la oposición de Pekín a «las ilegales sanciones unilaterales».

DICE MEDIDAS EE.UU. CARECEN DE AUTORIZACIÓN DE LA ONU

Así, ha resaltado que este tipo de medidas «carecen de base en el Derecho Internacional y no cuentan con autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas».

Argumentó que «la guerra económica y las tácticas de máxima presión no ayudan a resolver los problemas», según ha recogido el diario chino ‘Global Times’.

Lin ha manifestado además que, de hecho, este tipo de pasos por parte de Washington «solo azuzarán los conflictos, provocarán riesgos colaterales, perturbarán el orden económico y financiero mundial y menoscabarán los derechos e intereses de otros países», al tiempo que ha defendido que «la principal prioridad debe ser reducir la tensión y volver cuanto antes a la vía del diálogo y la negociación».

EL ANUNCIO DE ESTADOS UNIDOS

Las palabras desde Pekín llegan después de que Estados Unidos anunciara el lunes una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, llegando a amenazar con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

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