Gobierno analiza focalizar subsidios a los combustibles

SANTO DOMINGO.– El Gobierno, representantes del sector empresarial y economistas analizaron este miércoles el impacto del incremento de los precios internacionales de los combustibles en la economía dominicana y la sostenibilidad de los subsidios que se aplican para evitar mayores aumentos a los consumidores.

Durante el foro “Nueva Realidad: República Dominicana frente al impacto global en los combustibles”, celebrado en el Hotel El Embajador, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, advirtió que los elevados costos de refinación, especialmente del gasoil, están aumentando la presión sobre los recursos que destina semanalmente el Gobierno para subsidiar los carburantes.

El funcionario no descartó que, ante esta situación, las autoridades tengan que focalizar los subsidios hacia determinados combustibles, sectores económicos o segmentos de la población.

Como ejemplo de las distorsiones del mercado internacional, explicó que entre septiembre y octubre, mientras el barril de petróleo WTI descendió de US$94.6 a US$91.4, para una reducción de 3.3 %, el barril de diésel óptimo aumentó de US$191.3 a US$209.2, equivalente a un incremento de 9.4 %.

COSTOS DEL GASOIL Y PRESIÓN INTERNACIONAL

Sanz Lovatón detalló los componentes del precio de un galón de gasoil óptimo durante la semana en curso. Explicó que RD$299.92 corresponden al costo de importación, que incluye el producto, flete, seguro y servicios portuarios, equivalente al 70.8 % del precio.

A esto se suman RD$82.52 en impuestos, que representan el 19.5 %, y RD$45.23 correspondientes a los márgenes de comercialización del distribuidor, transportista y estación de expendio, equivalentes al 10.7 %. También se aplica un ajuste técnico por temperatura de RD$4.20 negativos, equivalente al 1 %.

El ministro atribuyó las presiones sobre el mercado petrolero y sus derivados al conflicto en Medio Oriente, que ha provocado cambios estructurales en los costos internacionales de los combustibles.

Indicó que las proyecciones de organismos y especialistas internacionales apuntan a que los precios no retornarían a sus niveles anteriores durante este año ni el próximo. Entre las estimaciones citó una proyección de aproximadamente US$84 por barril de petróleo Brent para 2027.

SUBSIDIOS SUPERAN LOS RD$1,200 MILLONES SEMANALES

Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reconoció que el panorama internacional se ha complicado progresivamente durante el año, pese a que el Gobierno ha mantenido un manejo macroeconómico prudente y ha aplicado medidas para reducir el impacto de las alzas sobre la población.

Díaz explicó que los incrementos de los derivados del petróleo han superado los registrados por el crudo WTI, utilizado como referencia para el mercado dominicano.

Según las cifras presentadas, desde enero el precio del gasoil ha aumentado un 130.2 %, la gasolina un 87 % y el petróleo WTI un 67.6 %.

El funcionario también expuso el esfuerzo fiscal que representa mantener los subsidios a los combustibles. Indicó que desde la semana del 7 de marzo el aporte semanal del Gobierno ha promediado RD$1,228 millones, mientras que durante las últimas 15 semanas el promedio se ha elevado a RD$1,500 millones.

Agregó que en ese período los subsidios han oscilado entre RD$970 millones y RD$1,831 millones.

“La incertidumbre internacional nos impide saber cuánto durará esta crisis y qué nuevas presiones traerá, pero el Gobierno tiene claras sus prioridades y la responsabilidad de explicar las decisiones que exige esta coyuntura”, expresó Díaz.

EMPRESARIOS Y ECONOMISTAS DEBATEN EL ESCENARIO

El encuentro reunió a líderes empresariales, economistas, representantes de gremios productivos y del transporte, legisladores, miembros de la sociedad civil y directores de medios de comunicación, con el propósito de examinar las tendencias del mercado energético internacional y sus repercusiones en la economía dominicana.

La jornada comenzó con una exposición del ministro Magín Díaz sobre la situación financiera y las perspectivas fiscales del país.

Posteriormente, se desarrolló un panel moderado por el director de Diario Libre, Aníbal de Castro, en el que participaron Sanz Lovatón; el economista Jaime Aristy Escuder, y el presidente del Grupo Rica y expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache.

Durante el foro se abordaron los desafíos que enfrenta el país para mantener la estabilidad económica, proteger a los consumidores y garantizar la sostenibilidad fiscal frente a la volatilidad de los mercados internacionales de combustibles.

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