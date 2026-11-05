Rondalla de la UASD revive su historia en concierto homenaje

SANTO DOMINGO.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró el legado histórico y cultural de su Rondalla Universitaria con el concierto «La historia de la Rondalla en canciones», como parte de las actividades por el 488 aniversario de la fundación de la Primada de América.

La presentación, organizada por la Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Cultura, tuvo lugar en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, bajo la dirección musical del maestro Luis Ernesto Cruz Ortiz.

Durante el acto, el vicerrector de Extensión, Gerardo Roa, destacó que la agrupación, fundada en 1968, representa una expresión del legado cultural del Movimiento Renovador, surgido tras la Guerra de Abril de 1965.

Roa recordó que la Rondalla recorrió distintas localidades del país para difundir la música popular y la cultura latinoamericana.

De su lado, la directora de Cultura, Olga Agustín, definió la agrupación como un símbolo de identidad universitaria y nacional, al destacar su aporte a la preservación del patrimonio musical dominicano.

Como parte del homenaje, la UASD reconoció a los antiguos directores Miguel Leclereck, Radhamés Cruz y Ángel Delgado Malagrón (Boby), por sus contribuciones al desarrollo artístico de la Rondalla.

El repertorio incluyó piezas como «Malagueña», «Ansiedad», «Primaveral», «Para que sepas tú», «Juramento» y «Mariquita Flor de Lima», entre otras composiciones representativas de la trayectoria del conjunto.

Al concierto asistieron autoridades académicas, docentes, estudiantes, representantes universitarios e invitados especiales.

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