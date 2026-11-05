Ito dice su equipo realizó jornadas para fortalecer PRM

SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Víctor Ito Bisonó, informó que su equipo político ha realizado actividades en más de 10 provincias durante el último mes, como parte de los trabajos de orientación y actualización del padrón de esa organización.

Bisonó destacó la participación de los militantes en el proceso de verificación e inscripción, que calificó como una muestra de entusiasmo y compromiso con el partido oficialista.

Explicó que las jornadas incluyen encuentros comunitarios y asambleas informativas para orientar a los simpatizantes sobre la actualización de sus datos y la incorporación de nuevos miembros.

El dirigente afirmó que estas actividades buscan fortalecer la estructura territorial del PRM de cara a sus procesos internos y a las elecciones generales de 2028.

La coordinación nacional de los recorridos está a cargo de Félix Perdomo, junto a dirigentes que desarrollan labores organizativas en el Distrito Nacional y las regiones Norte, Este y Sur.

Bisonó sostuvo que el objetivo es contribuir a la construcción de un padrón sólido, transparente e inclusivo, mediante la participación de las bases y el acompañamiento de la dirigencia.

La jornada nacional de inscripción y verificación, denominada «Verifícate», se realizó del 30 de octubre al 1 de noviembre, como parte de los preparativos de la organización política para sus próximos procesos electorales.

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