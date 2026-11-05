Banco Caribe premia clientes con experiencia exclusiva Brasil

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Banco Caribe entregó los premios de su promoción “Vive la Experiencia Caribe en Brasil, gracias a Visa”, mediante la cual dos clientes de sus tarjetas de crédito Visa tendrán la oportunidad de disfrutar en Brasil de una experiencia vinculada al mundo del automovilismo y la velocidad.

Los ganadores, Franklin Montero Contreras y José Ernesto Sánchez Berges, recibieron sus premios durante un encuentro celebrado el viernes 18 de septiembre en Hoyo 20, con la participación de representantes de Banco Caribe y Visa.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la entidad financiera para ampliar su propuesta de valor más allá de los servicios bancarios tradicionales, mediante beneficios y experiencias diferenciadoras que fortalezcan la relación con sus clientes.

“En Banco Caribe queremos que la relación con nuestros clientes trascienda las transacciones. Continuamos evolucionando nuestra propuesta de valor para ofrecerles beneficios relevantes y experiencias memorables que reconozcan su confianza y nos permitan acompañarlos en distintos momentos de sus vidas”, expresó Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe.

ALIANZA ESTRATÉGICA CON VISA

La promoción fue desarrollada en colaboración con Visa, aliado estratégico de Banco Caribe en el fortalecimiento de su portafolio de medios de pago y en la creación de beneficios exclusivos para sus tarjetahabientes.

Como parte del premio, los ganadores disfrutarán de una experiencia internacional que vincula uno de los eventos deportivos de mayor reconocimiento mundial con los beneficios de la Tarjeta de Crédito Visa Infinite Elite de Banco Caribe.

Con iniciativas como esta, Banco Caribe reafirma su apuesta por fortalecer su ecosistema de productos y servicios, con una visión centrada en las personas y en el desarrollo de soluciones que simplifiquen y agreguen valor a la vida financiera de sus clientes.

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