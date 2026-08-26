Gobierno adjudica RD$420 MM para 14 obras hidráulicas en el Cibao

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PUERTO PLATA.– El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), adjudicó 14 obras hidráulicas en distintos municipios y distritos municipales de Puerto Plata y Espaillat, con una inversión aproximada de RD$420 millones.

Las intervenciones tienen como propósito reparar los daños ocasionados por la vaguada registrada en abril, reducir el riesgo de inundaciones y fortalecer la protección de comunidades y zonas dedicadas a la producción agrícola y ganadera.

El director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba Romano, informó, en rueda de prensa realizada en la Gobernación de Puerto Plata, que los procesos de licitación ya fueron completados y que los contratistas estarán acompañados por autoridades y representantes comunitarios durante los recorridos previos al inicio de los trabajos.

Entre las obras contempladas figuran la construcción de muros de gaviones en los ríos Bajabonico y Guananico, la adecuación del río Unijica, la limpieza y adecuación de cañadas en Luperón y Sosúa, y soluciones de drenaje en Sabaneta de Yásica.

También se ejecutarán trabajos de protección en San Felipe de Puerto Plata, Villa Isabela, Estero Hondo, Gaspar Hernández y Villa Magante, entre otras comunidades.

AVANZAN TRABAJOS EN RIOS YASICA Y VERAGUA

Caba Romano informó que se encuentran en una etapa avanzada los trabajos de adecuación de los ríos Yásica y Veragua, que incluyen la construcción de muros de gaviones en ambas márgenes y la protección de los aproches de los puentes.

Asimismo, indicó que está en su fase final la rehabilitación del dique de Belloso, sobre el río Bajabonico, junto con la construcción de muros de gaviones y la recuperación de los sistemas de riego ubicados en sus alrededores.

INTERVENCIONES EN VILLA MONTELLANO

El funcionario anunció además la adecuación del cauce del río Camú, en el sector Los Ciruelos, municipio de Villa Montellano, con el objetivo de aumentar su capacidad de conducción y disminuir el riesgo de inundaciones.

Explicó que el Indrhi trabaja en la formulación de un proyecto de mayor alcance para intervenir unos 12 kilómetros del río y construir muros de gaviones destinados a proteger las comunidades ubicadas en sus proximidades.

of-am