Diputados evalúan cómo frenar el ingreso de narcos a partidos

La comisión de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados que estudia la propuesta.

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SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados evalúa llevar a vistas públicas un proyecto de modificación de la Ley de Partidos Políticos que establece nuevos requisitos para los candidatos y mayores controles al financiamiento de las organizaciones políticas.

El presidente de la comisión permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, Elías Wessin Chávez, informó que ha conversado con varios legisladores sobre la iniciativa y que existe disposición para someterla a consulta pública antes de su aprobación.

El proyecto busca impedir que personas vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico ingresen a las estructuras partidarias. La propuesta fue promovida por el entonces presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, y está vigente desde marzo.

Entre los nuevos requisitos contemplados figuran la presentación de una declaración jurada de patrimonio y certificaciones que acrediten la ausencia de antecedentes penales para quienes aspiren a cargos de elección popular.

Wessin Chávez explicó que la comisión avanzó el lunes hasta aproximadamente tres cuartas partes de la lectura de la iniciativa y que, una vez concluida esa etapa, los diputados iniciarán su estudio.

“Posiblemente lo llevemos a vistas públicas también y allí consensuaremos este proyecto que es muy interesante y muy importante”, declaró el legislador.

La propuesta también contempla disposiciones para fortalecer la supervisión sobre los recursos que reciben y manejan los partidos políticos, con el propósito de aumentar los controles sobre su financiamiento.

dh/am