DGM deporta 1,325 extranjeros en situación irregular en la RD

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que deportó a 1,325 ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular en el país, como resultado de los operativos de control realizados el martes 6 de octubre.

La institución indicó que durante las jornadas de interdicción, coordinadas y ejecutadas de manera simultánea en diferentes puntos del territorio nacional, fueron aprehendidas 1,281 personas.

Del total de detenidos, los agentes de la DGM realizaron 634 aprehensiones, mientras que el Ejército de República Dominicana entregó 386 personas en nueve provincias, la Policía Nacional otras 150 y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) aportó 85.

DAJABÓN Y SANTO DOMINGO CONCENTRARON MAYOR NÚMERO DE DETENCIONES

La provincia de Dajabón registró la mayor cantidad de personas detenidas, con 200, seguida de Santo Domingo, con 181; Elías Piña, 168; Valverde, 123; Pedernales, 108, e Independencia, 100.

También fueron reportadas detenciones en Santiago, con 79; Espaillat, 55; La Altagracia, 45; San Juan, 42; La Vega, 41; Montecristi, 38; Puerto Plata, 27; Barahona, 24; San Cristóbal, 18; Bahoruco, 12; Santiago Rodríguez, 10; Hato Mayor, 8, y El Seibo, 2.

Para fines de deportación, los centros de control de la DGM procesaron 425 personas en Dajabón, 168 en Elías Piña, 123 por Jimaní y 103 en Pedernales.

En tanto, en el Centro de Procesamiento de Haina fueron gestionados 365 casos, mientras que en el centro ubicado en Santiago de los Caballeros se registraron 141 extranjeros en situación migratoria irregular.

La DGM afirmó que estas labores forman parte de la gestión permanente de control migratorio y tienen como objetivo contribuir a la seguridad nacional, mediante la aplicación de los protocolos establecidos y con el apoyo operativo de diferentes instituciones del Estado.

La entidad señaló que los operativos se desarrollan en zonas urbanas, rurales y fronterizas del país, como parte de las acciones destinadas a fortalecer el control migratorio.

of-am