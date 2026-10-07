Gobierno dominicano promete respaldo a productores de arroz

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SANTO DOMINGO.– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró este miércoles que el Gobierno protegerá y respaldará a los productores de arroz tras la derogación del decreto que establecía medidas arancelarias para la importación del cereal.

Paliza afirmó que los agricultores y consumidores pueden tener la seguridad de que el Poder Ejecutivo adoptará acciones para fortalecer la producción nacional.

“No tienen por qué preocuparse, porque el Gobierno dominicano estará ahí para fortalecerlos, para estimularlos, para apoyarlos”, expresó luego de participar en una reunión en la Cámara de Diputados.

Aunque no precisó las medidas que serían aplicadas, reiteró el compromiso oficial con el sector.

El funcionario también descartó que la eliminación de las disposiciones arancelarias provoque un aumento en el precio del arroz. Destacó que la producción local abastece prácticamente todo el consumo interno.

“Todo lo que se consume en República Dominicana es producido aquí”, manifestó.

Paliza calificó al sector arrocero como fuerte y competitivo, y señaló que en los últimos años ha aumentado su capacidad productiva y eficiencia.

Sobre las relaciones comerciales con Estados Unidos, explicó que la derogación del Decreto 693-24 no supone el cierre de las negociaciones. Indicó que el Gobierno buscará iniciar un nuevo diálogo sobre las condiciones arancelarias y comerciales entre ambos países.

“Vamos a sentarnos a conversar desde cero, vamos a comenzar de nuevo a hablar sobre nuestras vinculaciones arancelarias y nuestras formas en las que negociamos”, afirmó.

La disposición derogada establecía un arancel de 20 % para determinadas categorías de arroz importado. Fue sustituida por el Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026.

Organizaciones agropecuarias han pedido al Gobierno definir mecanismos para proteger la producción nacional, el empleo rural y la seguridad alimentaria ante el nuevo escenario comercial.

dh/am