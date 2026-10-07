Miguel Vargas asegura que impulsa alianza entre opositores

Miguel Vargas Maldonado afirma que procura servir de equilibrio en la conformación de un gran frente opositor a nivel nacional.

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SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó este miércoles que mantiene reuniones y contactos con líderes y sectores de oposición para avanzar hacia una gran alianza opositora, proceso en el que procura servir como ente de equilibrio.

“En el orden político nacional, hemos estado haciendo reuniones y contactos con sectores de la oposición, con líderes de la oposición, enfocándonos, viendo y analizando qué podemos hacer en el sentido de una gran alianza opositora”, expresó.

Vargas reconoció que las distintas fuerzas aspiran a encabezar ese proyecto, pero consideró necesario superar los intereses particulares para construir una alternativa común.

“Todos los que están en la oposición quieren encabezarla, pero no puede ser así, y en ese sentido he tratado de servir también de equilibrio en lo que debe ser la conformación de un gran frente opositor a nivel nacional. Estamos trabajando en eso”, sostuvo.

El dirigente reiteró que la división opositora podría favorecer la permanencia del oficialismo y cuestionó el desempeño gubernamental en producción agropecuaria, educación, salud, justicia, política exterior, seguridad ciudadana y energía.

A su juicio, el país ha retrocedido en esas áreas y la incapacidad de funcionarios para responder a los principales problemas resulta incluso más perjudicial que la corrupción.

Vargas habló durante una reunión de trabajo de la Dirección Nacional del PRD con las presidencias provinciales de la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas (Fedomusde) y la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD), celebrada en la Casa Nacional.

Explicó que, tras las asambleas regionales y la confirmación de su dirigencia, la organización está próxima a concluir su reestructuración e iniciar una etapa de fortalecimiento y crecimiento.

También exhortó a las estructuras de mujeres y jóvenes a continuar su organización y prepararse para los próximos procesos políticos y electorales.

dh/am