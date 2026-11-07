Gigantes, Águilas y Toros ganan en béisbol dominicano

SANTO DOMINGO.– Gigantes del Cibao, Águilas Cibaeñas y Toros del Este salieron victoriosos en la jornada de este viernes, correspondiente al campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

En el Estadio Julián Javier, los Gigantes del Cibao vencieron 5 carreras por 4 a los Leones del Escogido, en un encuentro disputado que se decidió por una carrera de diferencia.

El conjunto francomacorisano aprovechó su condición de local para imponerse ante los Leones y sumar una importante victoria en sus aspiraciones de avanzar a la postemporada.

ÁGUILAS DESPLIEGAN PODER OFENSIVO

En el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, las Águilas Cibaeñas desplegaron una contundente ofensiva para derrotar 11-2 a las Estrellas Orientales.

El conjunto amarillo dominó el encuentro de principio a fin, con una producción de 11 carreras que dejó sin respuesta suficiente al equipo verde ante su público.

TOROS SUPERAN AL LICEY EN EL QUISQUEYA

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, los Toros del Este consiguieron una importante victoria al derrotar 7 carreras por 5 a los Tigres del Licey.

Los romanenses lograron imponerse en un partido de ofensiva y aprovecharon su producción de carreras para llevarse el triunfo frente a los azules.

LUCHA POR LA CLASIFICACIÓN

Los tres resultados representan victorias importantes en la lucha por los cuatro puestos disponibles para el Round Robin, en una temporada que mantiene la competencia entre los seis conjuntos de la pelota profesional dominicana.

La serie regular continúa con nuevos enfrentamientos en busca de definir los equipos que avanzarán a la siguiente fase del campeonato.

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 16 11 5 .688 – 15 10 5 .667 0.5 16 8 8 .500 3 15 7 8 .467 3.5 15 5 10 .333 5.5 15 5 10 .333 5.5

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