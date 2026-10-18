Gigantes, Estrellas y Toros salen airosos en béisbol dominicano

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SANTO DOMINGO.- La jornada del béisbol profesional dominicano estuvo marcada por las victorias de los Gigantes del Cibao, las Estrellas Orientales y los Toros del Este, equipos que lograron imponerse a sus respectivos rivales en una fecha de intensa competencia en el torneo invernal.

Los Gigantes del Cibao dominaron a los Tigres del Licey con marcador de 7 carreras por 1, mostrando una ofensiva efectiva que les permitió controlar el encuentro y limitar la producción del conjunto azul.

Por su parte, las Estrellas Orientales consiguieron una importante victoria al derrotar 8 carreras por 3 a los Leones del Escogido. El conjunto verde aprovechó sus oportunidades ofensivas para establecer una ventaja de cinco carreras y asegurar el triunfo ante los escarlatas.

En otro de los encuentros de la jornada, los Toros del Este vencieron 5 carreras por 3 a las Águilas Cibaeñas, en un enfrentamiento en el que el equipo romanense logró sacar ventaja sobre el conjunto amarillo para quedarse con la victoria.

Resultados de la jornada

Gigantes del Cibao 7, Tigres del Licey 1.

Estrellas Orientales 8, Leones del Escogido 3.

Toros del Este 5, Águilas Cibaeñas 3.

Los resultados mantienen la atención de los seguidores del béisbol dominicano sobre el desempeño de las seis franquicias que protagonizan la lucha por la clasificación en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

La temporada continúa con una competencia en la que cada victoria puede resultar determinante para las aspiraciones de los equipos de avanzar a la siguiente fase y luchar por la corona del béisbol invernal.

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