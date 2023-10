Genoma para clonar

EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

LUIS MARIA RUIZ POU

El hombre es un ser con capacidad de autodeterminación, es decir, capaz de obrar luego de una libre elección. Esta elección se lleva a cabo como resultado de un conocimiento que define el carácter de una conducta, ya que está vinculado con una conciencia moral que aprueba o desaprueba un determinado acto.

El avance de la ciencia médica ha evolucionado al punto ya comprobado, que se puede modificar o transformar, a través de los genes, la composición física y mental del ser humano. Este avance se demostró con la concepción “in Vitro”, a través del A. D. N.- Este método, los científicos lo definieron como “Clonación”.

Los primeros ensayos positivos fueron realizados con animales, siendo la especie de las ovejas, las que dieron la mejores respuestas; así la ciencia médica obtuvo una gran victoria con la llegada de la oveja “Dolly”.

Como consecuencia de este éxito, los científicos prosiguieron en su afán por superar lo sobrenatural. Estos acaban de descifrar el cuerpo humano, mediante la elaboración del “mapa Genético”, que consistió en localizar los puntos en las diferentes zonas del cuerpo humano. Esta codificación del “Genoma Humano”, fue patrocinada por varios países, bajo el nombre de “Proyecto Genoma Humano”. “El genoma” es el conjunto de todos los genes de una célula.

El descubrimiento del “mapa genético”, tiene posibilidades insospechables y controversiales, ya que, conociendo donde están los genes, se puede reemplazar o cambiar. De esa forma, se puede sanar una enfermedad, pero, también, pueden los genes cambiar la personalidad positiva o negativa de un ser humano, junto con todos sus descendientes. Este conocimiento, puede ser una bendición o un arma letal, dependiendo en las manos que caigan, ya que puede obrar para el bien o para el mal.

Es por ello por lo que el hombre necesita de la sociedad política, pues nada es pleno si no se comparte, confronta y comunica a los demás, ya que el bien es expansivo, comunicativo: «De nada sirve la sabiduría si no se la comunica mediante la educación» (Carlos Lavore, Ética Política, Internet). De nada sirven los conocimientos, si no son utilizados en beneficio de la sociedad, recogen comportamientos deseables y aprobados por una comunidad, es decir, costumbres sociales que son normas consuetudinarias.

La política es la ciencia social que práctica, cuyo objeto es la búsqueda del bien común de los integrantes de una comunidad. El bien común no es sólo la tarea del poder político sino también razón de ser de la autoridad política; por lo tanto, es el bien común el principio y fin ético de la política.

Será bueno todo aquello que beneficie, tienda, acreciente o promueva el bien común y malo todo aquello que tienda a perjudicar, disuadirlo, disminuirlo, etc. Es decir, el querer cambiar o modificar todo a su antojo y necesidades, como si se tratara de un “proyecto genoma político”, ya que se puede actuar para el bien o para el mal.

El malestar ciudadano con la política puede resumirse de diferentes formas. Las expresiones más frecuentes usadas por los ciudadanos de nuestro país son: “Nos buscan sólo cada cuatro años, para que votemos por ellos”; “hacen lo posible para que salgamos junto a ellos para hacer bulto mediante el tiro de fotos”; “algunos de ellos tienen la política como negocio” y por último, “después que llegan, hacen lo que les da la gana”.

Y es que estos se creen que no existen medios para cambiarlos cuando no cumplen con sus promesas. En nuestro país, la historia registra los hechos como una demostración de que los ciudadanos, sí tenemos los medios para reemplazar a los políticos ineptos, corruptos, hipócritas y oportunistas.

Los cambios de regímenes, como ha de suponerse que sucedió en nuestro país, implican de alguna forma, la alteración de los mecanismos políticos institucionales, los que dieron lugar a una reformulación de la política por parte del nuevo gobierno.

Es el doctor Balaguer, el artífice del “genoma político” que desde el poder alteró y modificó la estructura social dominicana; creó una “farmacología” para los políticos, la cual incubó el “virus” que produjo el cáncer de las malformaciones partidistas, basada en: corrupción, clientelismo, fraude electoral, crimen político, coacción, impunidad, chantaje, deportación, contrabando, compra de conciencias, etc.

“Gracias Jesús, por tanta maravilla. Gracias, por haber creado al hombre y a la mujer como él “Rey de tú creación”. Jesús, te pido pongas estos conocimientos en manos de gentes escrupulosas, que actúen por el bienestar de nuestro mundo. ¡Cuidado con el genoma político, pues lo mismo podemos crear, un paraíso que un infierno!

luisruiz47@gmail.com

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.