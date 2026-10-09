García Arévalo es homenajeado en el Sexto Foro Caribe Naranja

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El historiador, arqueólogo, escritor y empresario dominicano Manuel Antonio García Arévalo fue reconocido durante la sexta edición del Foro Caribe Naranja por sus aportes a la investigación, conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural del país, especialmente de la herencia taína y su influencia en la identidad nacional.

El homenaje, titulado “Manuel Antonio García Arévalo y el razonamiento mágico”, destacó su trayectoria intelectual y su compromiso con el rescate de las raíces históricas dominicanas, una vocación que nació en su infancia y que ha mantenido paralelamente a su actividad empresarial.

La distinción fue entregada por los organizadores del foro, Arlette Palacio, Pamela Pitizia, José Grateraux y Ángel Rosario, junto a Marivell Contreras, responsable de presentar la trayectoria del homenajeado.

UNA VIDA DEDICADA AL PATRIMONIO CULTURAL

García Arévalo es fundador de la Fundación García Arévalo, institución que desde hace 55 años impulsa investigaciones, excavaciones arqueológicas, exposiciones y publicaciones orientadas a preservar y divulgar la historia dominicana.

Su producción intelectual incluye más de 20 libros, mientras que su colección de más de 5,000 piezas taínas constituye uno de sus principales aportes a la conservación del legado de los primeros pobladores de la isla. Parte de esta colección se exhibe de manera permanente en el Museo Taíno Casa del Cordón.

Asimismo, ha contribuido al desarrollo de la artesanía nacional desde la presidencia del Consejo del Centro Nacional de Artesanía, promoviendo esta actividad como expresión de la identidad cultural, fuente de empleo y componente de las industrias creativas.

Al valorar sus contribuciones, Marivell Contreras, presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (Acroarte), resaltó la importancia de su trayectoria para la preservación de la memoria histórica y el fortalecimiento de la identidad nacional.

“Este homenaje reconoce no solo la valiosa contribución de Manuel García Arévalo a la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural dominicano, sino también su visión de la cultura como motor de desarrollo social y económico”, expresó Contreras.

Agregó que el conocimiento de las raíces nacionales es fundamental para fortalecer la identidad dominicana e impulsar las industrias culturales y creativas.

DEDICA EL HOMENAJE AL SECTOR ARTESANAL

Al recibir el reconocimiento, García Arévalo agradeció a los organizadores y dedicó la distinción a los artesanos dominicanos, a quienes definió como protagonistas de la preservación de las tradiciones y de la generación de oportunidades económicas.

“La artesanía es una simbiosis de cultura y desarrollo. Es un excelente vehículo laboral. Contribuye vendiendo dominicanidad a los turistas que nos visitan y mantiene vivas nuestras tradiciones”, manifestó.

LLAMA A PRESERVAR LA INTELIGENCIA HUMANA

En consonancia con el tema central del VI Foro Caribe Naranja, “Creatividad humana: lo que la IA no puede imaginar”, García Arévalo también llamó a proteger el pensamiento crítico, la creatividad y las capacidades humanas ante el avance de la inteligencia artificial.