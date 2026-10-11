Fuerza del Pueblo se fortalece e inaugura local en Santiago Oeste

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SANTIAGO.– La Fuerza del Pueblo (FP) inauguró un nuevo local en el distrito municipal Santiago Oeste, durante un acto encabezado por el presidente provincial de la organización, Demóstenes Martínez, junto a dirigentes y militantes.

La sede está ubicada en la avenida Sergio Hernández, en el sector Cienfuegos, frente a la estación de bomberos. El espacio servirá para reuniones, planificación y coordinación de las actividades políticas del partido.

José David Báez, presidente de la FP en Santiago Oeste y vocero del bloque de diputados de la organización, destacó que el local contribuirá a fortalecer el trabajo partidario de cara a las elecciones de 2028.

Hipólito Martínez, presidente de la organización en la circunscripción número uno de Santiago, afirmó que el lugar estará abierto a los ciudadanos interesados en participar en las actividades de la entidad política.

Por su parte, Ana María Leclerc, secretaria general de la FP en Santiago Oeste y regidora, señaló que la apertura refleja el compromiso de los dirigentes con esa comunidad.

Yoel Payamps, responsable de Recaudación en la demarcación, explicó que desde la nueva sede se organizarán actividades con miras a los comicios municipales, congresuales y presidenciales de 2028, además de respaldar las aspiraciones presidenciales de Leonel Fernández.

La actividad concluyó con consignas de apoyo a la organización. La secretaria general provincial, Altagracia González, estuvo ausente por compromisos partidarios en Montecristi.

dh/am