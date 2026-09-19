Fuerza del Pueblo dice que supera al PRM en Santiago

José David Báez, vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo.

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SANTO DOMINGO.- El vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), José David Báez, afirmó que esa organización política supera actualmente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago y aseguró que mantiene un crecimiento sostenido en esa provincia y otras zonas del país.

El legislador sostuvo que dirigentes del partido oficialista se están integrando a la FP durante los recorridos encabezados por el expresidente Leonel Fernández, aunque aclaró que no dispone de una encuesta específica que permita medir la ventaja que atribuye a su organización.

CRECIMIENTO DE LA FUERZA DEL PUEBLO

Báez ofreció sus declaraciones durante una entrevista en El Avance Radio, que se transmite de lunes a viernes por 100.1 FM, donde citó las juramentaciones de regidores y dirigentes durante las visitas de Fernández a distintas demarcaciones como parte de las evidencias del crecimiento de la FP.

“Es el único partido político que, estando en el Gobierno, está perdiendo su gente”, afirmó el diputado al referirse al PRM.

Manifestó que la organización opositora está satisfecha con el crecimiento registrado en Santiago y sostuvo que continuará fortaleciendo su estructura política.

Explicó que Leonel Fernández busca regresar a la Presidencia para preservar y fortalecer el legado construido durante sus tres períodos de gobierno.

an/am