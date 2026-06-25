Frustraciones en el CDP y el SNTP

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La sociedad dominicana atraviesa por situaciones muy difíciles, que involucra la educación, la política, los gremios, sector económico y otras áreas, dejándola, en muchos casos, en estado de vulnerabilidad, aunque también a grupos que se supone deberían tener decisiones positivas propias.

Cambiando nuestro esquema para desarrollar temas, vamos a comenzar por dos de las instituciones más poderosas que hay en República Dominicana, pero que ellas mismas se encargaron de silenciarse. ¡No sabemos por qué!

Nos referimos al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Se estima que deberían ser los gremios con más poderes, por estar creados para manejar la comunicación, pero no es así. Poco a poco caímos en un letargo.

Dos entidades formadas a base de luchas callejeras y con exigencias claras a favor de sus miembros. ¡Éramos totalmente respetados en la sociedad, pero diferente! ¡La más cruel para los comunicadores que preferíamos el apresamiento, el hospital o el cementerio, que renunciar a nuestros compromisos a favor de los miembros y el país!

Las puertas de las instituciones del Estado, incluyendo el Palacio Nacional, siempre se abrían para sus dirigentes. Hoy lucen cerradas. Casi todas las demás entidades del Estado y el sector privado, con algunas excepciones, representan la misma negatividad.

¡Casi nadie le hace caso a la mayoría de los dirigentes de esos gremios! Pasaron cinco años y vamos para seis, pero el Presidente Luis Abinader no recibió a esos dirigentes. La anterior procuradora general de la República, Miriam Germán, en los dos últimos años tampoco recibió a los directivos de esos gremios y en algunos casos dejó esperando en su antedespacho a algunas comisiones.

Y lo peor es que lo estamos actuando como si nada estuviera ocurriendo. Son muchos los casos de comunicadores pendientes que la Justicia no soluciona. De la Provincia de Santiago, están las muertes de mi hijo, Luis Norberto Céspedes Vega, en el 2022, y del camarógrafo Newton González, en el 2014, entre otros. Los gobiernos escuchan al Colegio Médico y a la Asociación de Profesores (ADP), porque sus dirigentes se hacen sentir.

¿Y quién escucha a los dirigentes del CDP y del SNTP?

Son dos gremios, que por su naturaleza, deberían ser ejemplos de luchas, no sólo para exigir justicia en los casos de sus muertos o atropellados (física o verbalmente), sino para materializar proyectos de desarrollo a favor de sus membresías. ¡Pero también algunas áreas del sector privado, que también usa a los comunicadores para sus fines, no abre la puerta!

Todos los dirigentes de los Comités Ejecutivos del CDP, el IPPP y el SNTP, como los que dirigimos esas colectividades (que son los Movimientos), estamos fallando.

Esos dos de los instrumentos sociales deberían ser los más temidos, no por acciones violentas, sino por sus búsquedas de soluciones a través de sus gestiones. ¡Estamos preparando las condiciones para ser sustituidos por otros gremios, quizás con nombres diferentes, pero con objetivos claros!

A pesar de que esos gremios fueron fundados a través de fuertes luchas, los gobiernos de los Partidos Reformista (PR), Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD) cumplieron, no por miedo, sino por respeto a los liderazgos, con la mayoría de las solicitudes que se les hicieron.

Los locales del Comité Ejecutivo y de Santiago del CDP fueron donados por los gobiernos del PRD, como del PR, aunque las mayores reivindicaciones las conseguimos con el régimen peledeísta de Leonel Fernández. ¡Ya no se lucha por reivindicaciones!

Podemos citar las facilidades para la importación de 2,800 vehículos, las pensiones, apartamentos en casi todos los proyectos inaugurados por el Estado, asignaciones económicas para el Comité Ejecutivo y un grupo de Seccionales, entre otros beneficios logrados con el gobierno de Fernández.

¡Y reuniones con el Presidente Fernández cada vez que se solicitaron! Es por ese trato que Leonel les dio a los comunicadores que hoy es respetado por nosotros, aunque cada quien tenga sus propias ideas políticas. ¡Pero eso suma!

Lo cuestionable es que hoy tenemos más libertades para el ejercicio del periodismo, que debemos decir en exceso, pero menos conquistas o casi ninguna, excepto el reinicio de las pensiones, gestión que hizo Olivo De León por el IPPP.

Parte del fallo está en la eliminación de las teorías del dirigente del CDP, Juan Bonilla, el cual aplicó y orientó a otros a hacerlo con muchos resultados. ¿Cuáles eran esas teorías?

Escoger, para la formación de planchas electorales, a representantes de la llamada Vieja guardia del periodismo, de la segunda y tercera generaciones. ¡Esa mezcla!

La otra teoría, quizás la más importante, era la de visitar a los principales dirigentes de los partidos políticos, para entregarle una candidatura para un comunicador de cada sector.

Antes teníamos tres organizaciones políticas principales, como eran el PR, el PRD el PLD. Cuando esos gremios, básicamente el CDP, necesitaban el apoyo institucional o congresional, el respaldo estaba asegurado.

De todas maneras, consideramos que ambas entidades deben renunciar al pacifismo y comenzar a exigir las cosas que afectan a sus miembros.

Soy uno de los que piensa que el CDP y el SNTP viven institucionalmente por la esperanza que tienen sus miembros, de un día conseguir una de las pensiones que conseguimos. Hoy, por los problemas económicos nacionales e internacionales, podemos decir una pensioncita que no da ni para comprar las medicinas o alquileres de viviendas.

Las conquistas que cité fueron obtenidas durante la gestión de Mercedes Castillo, como presidenta, siendo quien escribe el enlace con el Presidente Fernández. Si el enlace dio buenos resultados, entonces ¿por qué no crearlo de nuevo?

Pero no debemos continuar con un CDP y un SNTP que se sabe existen cuando comienzan los tiempos electorales, con algunas excepciones en el país, como son los casos de Olivo De León, Perfecto Martínez, Mercedes Castillo o Chino Bujosa Mieses, que se mantienen en contactos con esas membresías a través de sus Movimientos Marcelino Vega o Dos Generaciones. ¡Aurelio Henríquez, otro dinámico dirigente, parece que se “está enfriando”.

José Beato, que no pudo ser candidato por el asunto de que todavía no había recibido su título, sigue “agachado”, pero debemos admitir que es uno de los dirigentes solidarios que tenemos. Oscar López Reyes, que fue un buen presidente del CDP, que también en su gestión se lograron apartamentos, está alejado.

Y vemos a un Movimiento Convergencia muy decaído. Salido de ese entorno también está David Lorenzo, que siempre está en acción gremial.

Pero sin el logro de nuevas reivindicaciones en esos gremios, sólo pensando en cursitos, no hay forma de despegar. Quizás sea necesario volver a pensar en los líderes naturales de esas instituciones, aunque aplicando la metodología de Bonilla, quien ocupó varios cargos nacionales, incluyendo la Secretaría General de la Seccional Santiago del CDP.

¡Gracias por leernos!

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