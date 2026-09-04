FP exige a Aduanas explicar destino de 3,900 contenedores

José Peña Santana habló este viernes en rueda de prensa junto a otros dirigentes de FP.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La Fuerza del Pueblo (FP) emplazó a la Dirección General de Aduanas (DGA) a presentar la documentación que establezca el destino final de unos 3,900 contenedores movilizados este año bajo el régimen de tránsito internacional hacia Haití.

El secretario de Comercio Exterior y Logística en los Negocios Internacionales de la FP, José Peña Santana, sostuvo que corresponde a Aduanas demostrar qué ocurrió con cada operación. “El propio director dio la cifra. Ahora que la DGA presente la prueba: dónde fue a parar cada uno de esos contenedores”, afirmó.

ALMACENES PARTICULARES Y RÉGIMEN ADUANERO

Peña Santana citó los artículos 290, 292 y 294 de la Ley General de Aduanas 168-21, que establecen controles para las mercancías en tránsito internacional, así como el artículo 291, relativo a su nacionalización cuando se cumplen los requisitos legales.

Pidió a la DGA presentar constancias de ingreso a Haití, declaraciones de nacionalización y pagos de impuestos, o documentos que acrediten cualquier otro destino aduanero autorizado.

El dirigente político también cuestionó las declaraciones del director de Aduanas, Nelson Arroyo, sobre mercancías descargadas en almacenes particulares, práctica que, según indicó, no se ajustaba a lo establecido por la legislación.

Reclamó identificar los almacenes utilizados, quién autorizó su empleo, cuáles contenedores fueron depositados allí y cuál fue el destino posterior de las mercancías.

INFORMACIÓN PENDIENTE

Peña Santana recordó que el presidente Luis Abinader declaró el 24 de agosto que el Gobierno conocía la situación desde hacía meses y que Aduanas ofrecería detalles.

A su juicio, las posteriores explicaciones de la DGA sobre marcas blancas, DR-CAFTA, consignatarios e importaciones regulares no han respondido la pregunta central: qué ocurrió con los 3,900 contenedores.

También cuestionó el anuncio de reforzar los controles a partir del 15 de septiembre para mejorar la trazabilidad y evitar desvíos o comercialización irregular.

“Si el presidente dijo que conocían la situación desde hacía meses, los controles que se anuncian ahora no explican qué ocurrió antes. Esa cuenta está pendiente”, afirmó.

an/am