FP critica aumento del marbete y trato desigual frente inflación

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó el aumento del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete), al considerar que el Gobierno aplica la inflación para incrementar sus ingresos, pero no con el mismo criterio para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de esa dependencia, explicó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) justificó el ajuste mediante la Resolución núm. DDG-AR1-2026-00009, tomando como referencia una inflación acumulada de 58.1% entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026.

La medida eleva de RD$1,500 a RD$2,000 el impuesto para vehículos fabricados hasta 2021 y de RD$3,000 a RD$4,000 para los modelos desde 2022. La DGII proyecta recaudar RD$4,700 millones en 2026-2027, unos RD$1,175 millones adicionales.

CRITICA INDEXACIÓN DEL ISR

Ng Cortiñas reconoció que las tarifas del marbete requerían revisión tras diez años sin cambios, pero sostuvo que el Gobierno mantiene un trato desigual frente a la inflación.

Recordó que el artículo 327 del Código Tributario establece la actualización anual de los tramos del Impuesto sobre la Renta (ISR) de las personas físicas. Aunque la Ley 30-26 elevó el mínimo exento de RD$416,220 a RD$480,000 anuales desde 2027, afirmó que, aplicando la inflación acumulada de 58.1%, debería rondar los RD$658,000.

“Si la inflación sirve para cobrar, también debe servir para proteger”, expresó el economista, quien consideró insuficiente la actualización del mínimo exento.

COMBUSTIBLES AUMENTAN LA PRESIÓN

El dirigente político señaló que el incremento del marbete coincide con alzas en los combustibles. Entre enero y la semana del 24 al 30 de octubre de 2026, la gasolina premium subió 23.4%; la regular, 16.5%; el gasoil óptimo, 31.4%, y el regular, 20.5%, según los precios publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Indicó que un conductor que consume diez galones semanales de gasolina regular paga RD$450 adicionales por semana respecto a enero, lo que agrava la carga económica de los propietarios de vehículos.

PIDEN REVISAR LA POLÍTICA FISCAL

La Fuerza del Pueblo advirtió que el cobro mediante tarifas fijas resulta regresivo, pues representa una proporción mayor del valor de los vehículos económicos que de los más costosos.

La organización solicitó transparentar el impacto del aumento sobre los hogares y la distribución de los vehículos por categoría.

Asimismo, propuso aplicar íntegramente el artículo 327 del Código Tributario y establecer mecanismos que protejan el ingreso real de los trabajadores frente a la inflación.

an/am