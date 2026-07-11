Fotógrafos 9 países y RD llevan al Bronx historias de migración

En su novena edición, el Latin American Foto Festival, que no es competitivo, reúne a fotógrafos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela en su sede del sur de El Bronx, donde se exhiben más de un centenar de fotos, tanto en las galerías como en su jardín comunitario o en la verja del edificio que ocupan en la calle Melrose.

COMO VE EL MUNDO A TRAVES DEL LENTE

«Estos son fotógrafos que nos cuentan cómo ven el mundo a través de su lente», comentó a EFE el mexicano Ricardo Partida, director de educación del Centro.

Aunque proceden de distintos países y entornos, los fotógrafos comparten el interés por temas que afectan a sus comunidades y su habilidad para contar historias, muchas de ellas muy crudas, como la del peruano Marcos Garro, que con «Cerros de Pasco» documenta una de las regiones mineras del Perú, donde siglos de extracción han provocado una profunda degradación ambiental y consecuencias sociales, entre ellas muertes por la contaminación con plomo en la sangre.

El trabajo se basa en el testimonio de los habitantes de una comunidad «cada vez más hundida en la devastación ambiental» y el abandono, señala el texto que acompaña su obra.

ACONECER POLITICO DE VENEZUELA

Las fotos de Venezuela, de Matías Delacroix, muestran el acontecer político, incluidas las más recientes, del pasado enero, cuando EE.UU. capturó al entonces presidente Nicolás Maduro bajo acusaciones de narcotráfico, así como las consecuencias de esa acción militar, con la emigración de muchos venezolanos, a quienes ha seguido en su ruta a través del bosque del Darién, además de a quienes, debido a las restricciones impuestas por EE.UU., han tenido que regresar al país.

«A Venezuela lo estoy documentando desde 2019, cuando me mudé a ese país», dijo a EFE, y agregó estar complacido de participar en este festival, que considera «necesario» para dar a conocer trabajos de fotoperiodismo como el suyo.

IMAGENES TOMADAS EN REPUBLICA DOMINICANA

Por primera vez se muestra además el trabajo de un fotógrafo de la diáspora, Chris Pérez, con imágenes tomadas en la República Dominicana, donde nació su padre.

«Aquí tenemos a personas que están trabajando en Latinoamérica, que son latinoamericanos, pero también queremos saber qué pasa con la gente que nace aquí, que crece en un entorno de latinidad pero en la diáspora», comentó a EFE Partida.

La muestra rinde homenaje póstumo al puertorriqueño Ed Alvarez, que surgió de las clases de fotografía para adultos y niños del centro y documentó la vida cotidiana en el sur de El Bronx.

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