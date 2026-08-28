Fondos de pensiones: Las AFP deciden dónde invertir recursos

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SANTO DOMINGO.- La Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión informó que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen libertad para decidir dónde invertir los recursos de los afiliados, siempre dentro de los instrumentos previamente evaluados y autorizados conforme a la normativa vigente.

PROCESO DE EVALUACIÓN

La Comisión Clasificadora, integrada por el Banco Central, las superintendencias de Bancos, del Mercado de Valores, de Seguros y de Pensiones, además de un representante técnico de los afiliados, determina cuáles instrumentos cumplen con los requisitos para ser considerados alternativas de inversión.

La aprobación de un instrumento no obliga a ninguna AFP a invertir en él. Cada administradora analiza las opciones disponibles de acuerdo con su estrategia, los límites establecidos y las condiciones del mercado.

Antes de ser elegibles, los instrumentos son sometidos a evaluaciones que consideran la situación financiera y solvencia del emisor, liquidez, estados financieros auditados, garantías, capacidad de generación de flujos, cumplimiento regulatorio y disponibilidad de información. La calificación de riesgo constituye también un elemento fundamental del proceso.

LOS RECURSOS MANTIENEN SU PATRIMONIO

Cuando los fondos de pensiones adquieren bonos estatales o corporativos, acciones, valores de fideicomisos, cuotas de fondos de inversión u otros instrumentos autorizados, reciben a cambio activos financieros que permanecen dentro del patrimonio de los afiliados y generan rendimientos según su naturaleza.

La Comisión explicó que los precios de estos instrumentos pueden variar por las condiciones económicas y del mercado y que deben ser valorados a precios de mercado.

Asimismo, destacó que las inversiones previsionales son de largo plazo y que la diversificación constituye un mecanismo fundamental para administrar los riesgos.

SUPERVISIÓN PERMANENTE

La supervisión no termina con la aprobación de una inversión. Los emisores y administradores deben mantener actualizada la información financiera, las calificaciones de riesgo y cualquier hecho relevante que pueda afectar las condiciones del instrumento.

La SIPEN publica periódicamente información sobre los rendimientos de los fondos y las características de las inversiones, como parte de los mecanismos de transparencia y seguimiento.

an/am