Fiscalía pide prisión preventiva para «falso» odontólogo La Vega

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra un hombre acusado de ejercer ilegalmente la odontología y provocar lesiones permanentes a una paciente durante un procedimiento realizado en un consultorio de La Vega.

Se trata de Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, quien, según las investigaciones, practicaba la profesión sin exequátur en el consultorio de su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también arrestado por su presunta complicidad.

PROCEDIMIENTO TERMINÓ EN GRAVES LESIONES

El expediente establece que el 17 de enero la víctima acudió al Centro Médico V Centenario para extraerse cuatro terceros molares. La intervención, que debía ser un procedimiento rutinario, se prolongó por alrededor de cuatro horas sin éxito.

Durante la cirugía, el imputado habría aplicado anestesia en varias ocasiones y utilizado técnicas inadecuadas que provocaron severas complicaciones. Tras el procedimiento, la mujer sufrió intensos dolores e inflamación en el rostro, por lo que buscó atención con otros especialistas.

Los diagnósticos médicos confirmaron que presenta lesiones permanentes, entre ellas atrofia de nervios, parestesia mandibular, edema facial, trismo, alveolitis y heridas que comprometen su salud bucal.

EJERCÍA SIN EXEQUÁTUR

La investigación del Ministerio Público establece que Franklin José Almánzar Escarramán no estaba autorizado para ejercer la odontología, condición certificada por el Ministerio de Salud Pública.

La procuradora fiscal de La Vega, Aura Luz García Martínez, informó que la solicitud de medida de coerción será presentada en las próximas horas, respetando las garantías del debido proceso.

CARGOS POR VIOLAR CODIGO PENAL

Los hermanos Almánzar Escarramán enfrentan cargos por presunta violación de varios artículos del Código Penal, así como de la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 63-18, que regula el ejercicio de la odontología en el país.

El Ministerio Público sostiene que las actuaciones de los imputados pusieron en grave riesgo la vida de la paciente y aseguró que cuenta con pruebas documentales y periciales para sustentar la solicitud de prisión preventiva.

an/am