Médicos RD llaman a paro en protesta por «atropello judicial»

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Directivos del CMD en rueda de prensa este viernes 3 de julio, 2026. (Foto cortesía Listín Diario)

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