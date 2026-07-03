Médicos RD llaman a paro en protesta por «atropello judicial»

SANTO DOMINGO.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó este viernes a un paro nacional de labores durante 24 horas en protesta por un presunto atropello judicial contra dos de sus miembros quen supuestamente fueron arrestados en circunstancias «irregulares».

Estos últimos fueron identificados como los doctores William Almánzar y su hermano Franklin Almánzar, ambos de La Vega, quienes son acusados de una presunta mala práctica médica.

La protesta está prevista para iniciar a las 8:00 de la mañana del martes 7 de julio en los hospitales de la red pública de salud en todo el país, como medida de presión para exigir garantías al ejercicio profesional de los galenos y el respeto al debido proceso.

RECHAZO A LAS ACTUACIONES JUDICIALES

Durante una rueda de prensa, los directivos del CMD, encabezados por su presidente Luis Peña Núñez, denunciaron que el apresamiento de los dos galenos constituye un abuso de poder y una acción que vulnera los derechos de los profesionales de la salud.

Advirtieron que no tolerarán acciones que criminalicen el ejercicio de la medicina, al tiempo que exhortaron las autoridades judiciales a revisar el caso y garantizar un proceso transparente y apegado a la ley.

EXIGEN RESPETO AL EJERCICIO MÉDICO

Sostuvieron que la convocatoria al paro busca llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de preservar la seguridad jurídica de los médicos y evitar que situaciones similares se repitan.

Asimismo, reiteró que mantendrá su defensa institucional de los profesionales de la salud y no descartó la adopción de nuevas medidas de protesta si sus demandas no reciben una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades competentes.