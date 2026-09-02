Figuras del deporte rinden homenaje Virgilio Travieso Soto

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Las inmortales del deporte dominicano Teresa Durán y Heyda Joaquín, a nombre del Ministerio de Deportes, depositan una ofrenda floral antel el busto del profesor Virgilio Travieso Soto.

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SANTO DOMINGO, RD.– Destacadas figuras del deporte dominicano rindieron homenaje a la memoria de Virgilio Travieso Soto, reconocido como una de las grandes figuras del baloncesto nacional y cuyo legado permanece vigente entre varias generaciones de atletas, dirigentes y entrenadores.

El homenaje reunió a personalidades vinculadas al deporte, quienes resaltaron la trayectoria, los valores y los aportes de Travieso Soto al desarrollo del baloncesto en la República Dominicana.

Los participantes destacaron especialmente su compromiso con la formación de jóvenes talentos y su contribución al fortalecimiento de la disciplina, tanto dentro como fuera de la cancha.

Travieso Soto es recordado como un referente del baloncesto dominicano, cuya influencia trascendió los escenarios deportivos y se convirtió en parte importante de la historia de esta disciplina en el país.

Durante el acto, los presentes resaltaron que mantener viva su memoria constituye también una forma de reconocer a quienes dedicaron su vida al crecimiento del deporte y dejaron una huella permanente en las nuevas generaciones.

El homenaje sirvió además para reafirmar el reconocimiento de la comunidad deportiva a la figura de Travieso Soto, cuyo nombre identifica actualmente una de las principales instalaciones del baloncesto dominicano, la Arena Profesor Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

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