Figuras del deporte rinden homenaje Virgilio Travieso Soto

SANTO DOMINGO, RD.– Destacadas figuras del deporte dominicano rindieron homenaje a la memoria de Virgilio Travieso Soto, reconocido como una de las grandes figuras del baloncesto nacional y cuyo legado permanece vigente entre varias generaciones de atletas, dirigentes y entrenadores.
El homenaje reunió a personalidades vinculadas al deporte, quienes resaltaron la trayectoria, los valores y los aportes de Travieso Soto al desarrollo del baloncesto en la República Dominicana.
Los participantes destacaron especialmente su compromiso con la formación de jóvenes talentos y su contribución al fortalecimiento de la disciplina, tanto dentro como fuera de la cancha.
Travieso Soto es recordado como un referente del baloncesto dominicano, cuya influencia trascendió los escenarios deportivos y se convirtió en parte importante de la historia de esta disciplina en el país.
Durante el acto, los presentes resaltaron que mantener viva su memoria constituye también una forma de reconocer a quienes dedicaron su vida al crecimiento del deporte y dejaron una huella permanente en las nuevas generaciones.
El homenaje sirvió además para reafirmar el reconocimiento de la comunidad deportiva a la figura de Travieso Soto, cuyo nombre identifica actualmente una de las principales instalaciones del baloncesto dominicano, la Arena Profesor Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
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