Feudri Franco busca prolongar su invicto en boxeo profesional

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SANTO DOMINGO.- El prospecto dominicano Feudri Franco regresará al cuadrilátero el próximo 11 de septiembre para enfrentar al dominico-haitiano Junior Desir, en una cartelera de boxeo profesional que tendrá como escenario el coliseo Carlos “Teo” Cruz.

El combate pondrá frente a frente a dos peleadores invictos y representa una nueva prueba para Franco, quien registra siete victorias como profesional, seis de ellas por la vía del nocaut.

Desir también llegará al compromiso sin conocer la derrota, por lo que ambos púgiles subirán al ring con la intención de preservar sus récords perfectos y continuar avanzando en sus respectivas carreras.

“Será un choque de invictos”, afirmó Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing Promotion, empresa que organiza el evento en asociación con Biyu Promotion.

Franco viene de obtener una importante victoria frente al experimentado boxeador mexicano Mauro Perales, resultado que elevó las expectativas en torno a la carrera del joven púgil dominicano.

Para su próxima presentación tendrá enfrente a un rival joven, invicto y con similares aspiraciones de alcanzar los primeros planos del boxeo profesional.

“Este combate será fuerte, pero Franco es un peleador muy disciplinado y de esta manera es que se forjan los verdaderos campeones, enfrentándose a buenos retos. Además, el público merece ver un gran espectáculo”, expresó Peña.

El enfrentamiento entre Franco y Desir se perfila como uno de los principales atractivos de la cartelera, debido a que reunirá a dos jóvenes con récords inmaculados y ambiciones de convertirse en campeones mundiales.

Ambos púgiles buscarán imponer su estilo y demostrar que cuentan con las condiciones necesarias para continuar escalando posiciones en el competitivo escenario del boxeo profesional.

Los aficionados que no puedan asistir al coliseo Carlos “Teo” Cruz podrán seguir la cartelera en vivo a través del canal de YouTube de Shuan Boxing.

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