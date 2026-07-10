Fernando Villalona y Willy García en Rancho Steak House

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SANTO DOMINGO.- El merenguero Fernando Villalona y el salsero colombiano Willy García encabezarán el espectáculo “Papá se lo merece”, que se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 en Rancho Steak House, ubicado en la Feria Ganadera de Santo Domingo, como parte de las actividades del fin de semana del Día de los Padres.

La propuesta reunirá dos de los ritmos más populares del Caribe y Latinoamérica. Fernando Villalona, una de las figuras más representativas del merengue dominicano, compartirá escenario con Willy García, reconocido por su trayectoria en la salsa y por su potente estilo interpretativo.

Los organizadores destacan que el concierto busca reunir a distintas generaciones en una noche dedicada a celebrar a los padres con música, baile y un ambiente festivo.

LOS ÉXITOS DE EL MAYIMBE

Villalona ofrecerá un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera, interpretando canciones que han marcado la historia del merengue y que forman parte del repertorio musical de varias generaciones de dominicanos.

Su presentación promete mantener la cercanía y el carisma que lo han convertido en uno de los artistas más queridos de la música popular.

EL SABOR DE WILLY GARCÍA

Desde Colombia llegará Willy García con un repertorio cargado de salsa, ritmo y sentimiento. El artista interpretará algunos de los éxitos que han consolidado su carrera y buscará conquistar al público dominicano con una actuación llena de energía.

El evento es organizado por Grupo Darlyn Estrella. Las entradas están a la venta a través de Uepa Tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.

Para reservas e informaciones, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (829) 399-7160 y (829) 725-8383. Los organizadores esperan que la combinación del merengue y la salsa convierta esta celebración en uno de los principales espectáculos dedicados al Día de los Padres.

an/am