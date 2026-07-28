Felipe Vicini y CRESO ofrecen recepción a miembros del COI

El encuentro reunió a representantes del movimiento olímpico internacional, dirigentes deportivos y personalidades vinculadas al desarrollo del deporte, en un ambiente de intercambio y reconocimiento al impacto del olimpismo en la región.

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SANTO DOMINGO.– El empresario Felipe Vicini y la organización Creando Sueños Olímpicos (CRESO) ofrecieron una recepción en honor a miembros del Comité Olímpico Internacional (COI), como parte de las actividades desarrolladas en el marco de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El encuentro reunió a representantes del movimiento olímpico internacional, dirigentes deportivos y personalidades vinculadas al desarrollo del deporte, en un ambiente de intercambio y reconocimiento al impacto del olimpismo en la región.

Durante la actividad se destacó el compromiso del sector privado y de las instituciones deportivas con el fortalecimiento de los atletas dominicanos, así como la importancia de promover programas que impulsen la formación, preparación y proyección internacional del talento nacional.

CRESO, entidad dedicada al apoyo del deporte de alto rendimiento en República Dominicana, reafirmó su respaldo a iniciativas orientadas a elevar la competitividad de los atletas y contribuir al crecimiento sostenible del movimiento deportivo.

La recepción formó parte de la agenda social e institucional que acompaña la celebración de Santo Domingo 2026, evento que congrega a delegaciones de Centroamérica y el Caribe y que representa una oportunidad para proyectar al país como sede de grandes competencias deportivas internacionales.

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