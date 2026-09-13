Fedotenis anuncia equipo que enfrentará Egipto en Copa Davis

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SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) anunció la selección que representará a República Dominicana en la próxima serie de la Copa Davis, frente a Egipto, correspondiente al Grupo Mundial II de la competición.

La serie se disputará los días 18 y 19 de septiembre en las instalaciones del Centro Español de Santiago, donde el equipo dominicano buscará aprovechar su condición de local para avanzar en la competencia internacional.

La entrada al evento será gratuita para el público, por lo que los aficionados tendrán la oportunidad de presenciar de cerca una competición de alto nivel y respaldar al conjunto nacional.

CINCO JUGADORES INTEGRAN LA SELECCIÓN

El equipo dominicano estará integrado por Nick Hardt, Peter Bertran, Roberto Cid, Enmanuel Muñoz y Alejandro Gandini, quienes tendrán a su cargo la defensa de los colores nacionales ante el combinado egipcio.

El conjunto será dirigido por Jhonny Berrido, quien ejercerá las funciones de capitán durante la serie.

La selección combina jugadores de experiencia con jóvenes talentos que han participado en competencias nacionales e internacionales, una mezcla que genera expectativas de cara a los partidos programados en Santiago.

UNA SERIE CLAVE PARA EL TENIS DOMINICANO

Fedotenis destacó que la celebración de esta serie representa una oportunidad para continuar impulsando el desarrollo del tenis en República Dominicana y proyectar a sus principales jugadores en el escenario internacional.

La federación exhortó a los aficionados a respaldar al equipo nacional durante los dos días de competencia, en una serie que tendrá como escenario el Centro Español de Santiago.

Con la conformación oficial de la selección, República Dominicana entra en la etapa final de preparación para el compromiso ante Egipto, con el objetivo de conseguir un resultado positivo y avanzar en la competición.

La serie cuenta con el respaldo de Banreservas, Alcaldía de Santiago, Corporación Zona Franca Santiago, Aeropuerto Internacional del Cibao, Cementos Panam, Banco Santa Cruz, Seaboard Energía Limpia, El Nuevo Diario, Ekatex, Agua Xtra, Rihelandia Parque Diversiones, Fruggies y Residence Inn Santiago.

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