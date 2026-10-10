Federación Dominicana Ajedrez respalda Campeonato de SPM

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SAN PEDRO DE MACORÍS.– La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) anunció su respaldo institucional al Campeonato Preprovincial de Ajedrez San Pedro de Macorís 2026, organizado por la Asociación Petromacorisana de Ajedrez (APAJ), con el propósito de promover el talento local y ampliar la práctica de esta disciplina en la provincia.

El director ejecutivo de la FDA, Braulio Ramírez, informó que estará presente en la jornada inaugural para acompañar a los directivos provinciales y a los integrantes de la comunidad ajedrecística de San Pedro de Macorís.

Ramírez destacó la importancia del ajedrez en la formación integral de niños, jóvenes y adultos, al considerar que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, la concentración, la toma de decisiones y la capacidad estratégica.

«El ajedrez es una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, la concentración, la toma de decisiones y la estrategia. Desde la Federación Dominicana de Ajedrez mantenemos el compromiso de respaldar estas iniciativas provinciales que permiten descubrir nuevos talentos y fortalecer el nivel competitivo de nuestros atletas», expresó.

OCHO JUGADORES AVANZARÁN AL TORNEO PROVINCIAL

El Campeonato Preprovincial se disputará el sábado 31 de octubre de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Club de Leones de San Pedro de Macorís.

Bajo el lema «¡El ajedrez nos une!», la competencia reunirá a jugadores de la provincia que buscarán demostrar sus habilidades y conseguir una de las ocho plazas disponibles para el Campeonato Provincial oficial.

El torneo se jugará bajo la modalidad de 15 minutos por jugador, con un incremento de 10 segundos por cada jugada.

INSCRIPCIONES Y CONTACTOS

Los interesados en participar pueden obtener información e inscribirse a través de los siguientes contactos:

Ing. Radhamés Fulgencio: 829-209-0979.

Génesis Hernández: 809-773-8461.

Carlos Fuentes: 849-318-1191.

La Federación Dominicana de Ajedrez y la Asociación Petromacorisana de Ajedrez exhortaron a los ajedrecistas de la zona a integrarse a la competencia y contribuir al fortalecimiento de esta disciplina deportiva en la provincia.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos por identificar nuevos talentos, ampliar la participación en el ajedrez y ofrecer oportunidades de desarrollo competitivo a los jugadores de San Pedro de Macorís.

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