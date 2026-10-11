Fallece la veterana actriz dominicana Yamilé Scheker

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Santo Domingo, 11 oct.- La actriz dominicana Yamilé Scheker, destacada figura del teatro y el cine nacional, falleció este domingo en Santo Domingo, informaron colegas y amigos.

Hasta el momento, sus familiares no han informado sobre las causas de su muerte ni sobre los detalles de las honras fúnebres.

La Dirección General de Bellas Artes lamentó el fallecimiento de la actriz y destacó que «dedicó gran parte de su vida al desarrollo y fortalecimiento del teatro nacional».

«Paz a su alma y que su legado artístico permanezca vivo en la memoria cultural de nuestro país», expresó la institución en sus redes sociales.

Scheker debutó formalmente en el teatro en 1982 con la obra ‘Sabor a miel’, bajo la dirección de Onix Báez.

Entre sus participaciones escénicas figura ‘Los monólogos de la vagina’, montaje que presentó durante cuatro años en distintos escenarios del país.

En el cine dominicano actuó en películas como Los Reyes: La verdadera historia de Buster y El Camaleón (2014), Del color de la noche (2015), Veneno (2018), Candela (2021) y Freddy (2023).

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