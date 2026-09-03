Extraditan a Chile dominicano acusado muerte de venezolano

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CHILE.- Un dominicano fue formalizado por los delitos de homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego, tras ser extraditado este miércoles desde República Dominicana.

El imputado es acusado como autor del asesinato de un joven venezolano de 25 años, el 18 de julio de 2025, en las inmediaciones de la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

De acuerdo a los antecedentes del caso, el sujeto había sido detenido en febrero pasado en territorio dominicano, luego de un trabajo coordinado entre Carabineros de Chile, Interpol y las autoridades dominicanas.

Tras concretarse su extradición, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía respectivo durante la tarde de este miércoles, donde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por existir riesgo de fuga.

El tribunal fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.

Según expuso el fiscal Eduardo Pontigo, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el crimen se produjo el 18 de julio de 2025, en la intersección de Antonia López de Bello con calle Salas, cuando el imputado se aproximó a la víctima y le disparó en la cabeza.

Una vez en el suelo, le propinó dos disparos adicionales que le causaron la muerte en el lugar.La investigación estableció que la víctima se encontraba acompañada de su pareja, de nacionalidad dominicana, y que el ataque habría sido perpetrado por la expareja de la mujer.

Luego del homicidio, el imputado huyó en un vehículo y abandonó el país en agosto de 2025 por un paso fronterizo no habilitado, trasladándose posteriormente a República Dominicana en un vuelo procedente de Lima, Perú.

El 20 de noviembre de 2025 había sido formalizado en ausencia, instancia en la que se decretó su prisión preventiva, lo que permitió activar el proceso formal de extradición que concluyó esta jornada con su entrega a efectivos de la Interpol Chile.