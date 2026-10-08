Extienden acceso a Casa Blanca a los medios vetados por Trump

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WASHINGTON 8 Oct.- Un juez de Estados Unidos ha extendido temporalmente una orden que permite a los periodistas de las cadenas CNN y MS NOW así como al portal de noticias ‘Politico’ acceder a las instalaciones de la Casa Blanca, a la espera de emitir un fallo definitivo sobre la suspensión del veto anunciado por el presidente Donald Trump el pasado septiembre.

El juez federal de distrito Tim Kelly ha decidido mantener suspendida la prohibición impuesta por la Administración Trump al acceso de estos periodistas al recinto presidencial, tras escuchar este jueves los argumentos del Gobierno en el marco de la demanda presentada por los tres medios de comunicación.

El magistrado ha cuestionado que el Ejecutivo estadounidense pueda demostrar que sí avisó con suficiente antelación antes de aplicar la prohibición a los periodistas, en contra de lo que apuntan los denunciantes. «Es el mayor obstáculo al que os enfrentáis», ha declarado en una vista de la que se ha hecho eco la agencia Bloomberg.

Kelly dictó en septiembre una orden temporal que suspendía la prohibición durante dos semanas, restableciendo así el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, y dándose así un plazo para escuchar los argumentos sobre si era necesario un fallo de mayor duración.

Los demandantes alegan que el intento del presidente de prohibirles el acceso al recinto presidencial viola la Primera Enmienda y su derecho al debido proceso, recogido en la Quinta Enmienda, mientras que Trump, que suele acusar a la prensa de difundir bulos e información «falsa», defiende que los medios afectados por esta orden ponían en peligro la seguridad nacional del país.

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