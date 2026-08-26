Exposición conecta a España y el Caribe a través de la fotografía

El acto contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro de Patrimonio Cultural, Gamal Michelén; la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga; entre otros.

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SANTO DOMINGO.- Con el propósito de estrechar los vínculos estéticos y de memoria compartida entre España y el Caribe, fue inaugurada en el Museo Bellapart la exposición El Prado en el centro: fotografía y memoria en PhotoImagen, como parte de una colaboración entre la Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León, el Museo Nacional del Prado y la Fundación Amigos del Museo del Prado.

El acto contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro de Patrimonio Cultural, Gamal Michelén; la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga; y representantes de las instituciones organizadoras.

También participaron Sara Hermann, curadora en jefe del Centro León; Mari Pili Bellapart y Maribel Bellapart, directivas del Museo Bellapart; Myrna Guerrero, directora y curadora del museo, y Carlos Acero, director artístico de PhotoImagen.

ESPAÑA Y REPÚBLICA DOMINICANA

La muestra reúne obras de los fotógrafos dominicanos Polibio Díaz, Fausto Ortiz y Mayra Johnson, junto a doce reconocidos artistas españoles de distintas generaciones.

Entre ellos figuran José Manuel Ballester, Bleda y Rosa, Javier Campano, Joan Fontcuberta, Alberto García-Alix, Pierre Gonnord, Chema Madoz, Cristina de Middel, Isabel Muñoz, Aitor Ortiz, Pilar Pequeño y Javier Vallhonrat.

Las obras toman como referencia las colecciones del Museo del Prado, su edificio histórico, el aura de sus piezas y la experiencia del público que las contempla.

El proyecto fue impulsado por la Fundación Eduardo León Jimenes, bajo la presidencia de María Amalia León, con la curaduría y coordinación general del Centro León.

La exposición está abierta desde el 20 de agosto en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Bellapart. Puede visitarse de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

an/am