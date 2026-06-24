Expo Feria Madre Feliz de Vega Real supera RD$2,506 millones

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LA VEGA.- La Cooperativa Vega Real concluyó con resultados históricos la XXVI edición de la Expo Feria Madre Feliz, al alcanzar colocaciones crediticias por RD$2,506.3 millones, distribuidas en 8,352 financiamientos otorgados a igual número de familias asociadas, superando la meta proyectada de RD$2,501.2 millones.

Durante los 31 días de desarrollo del evento, las ventas generadas sobrepasaron los RD$2,800 millones, consolidando a la Expo Feria Madre Feliz como la principal plataforma de financiamiento y dinamización económica de la entidad cooperativa.

El impacto de la feria también se reflejó en el ámbito laboral de la región del Cibao, donde se generaron más de mil empleos temporales y oportunidades de trabajo vinculados a áreas como logística, atención al cliente, seguridad, alimentación y entretenimiento, beneficiando a trabajadores de La Vega y comunidades cercanas.

La actividad contó con la participación de más de 40 aliados estratégicos, que ofrecieron productos y servicios enfocados en las principales necesidades de las familias, incluyendo electrodomésticos, tecnología, vehículos, materiales de construcción, seguros, inversiones y servicios de salud visual.

En materia de crecimiento institucional, la feria permitió la incorporación de 1,975 nuevos asociados, elevando la membresía de Vega Real a más de 160,000 socios, distribuidos en 16 provincias y 47 municipios del país, dijo el presidente de la entidad, Yanio Concepción.

Además del componente económico, la Expo Feria desarrolló una amplia agenda educativa centrada en educación financiera, gobernanza cooperativa, liderazgo, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. También incluyó jornadas de salud comunitaria y espacios de reflexión sobre equidad social, liderazgo femenino, crianza compartida y acceso a la vivienda.

Como parte de las actividades familiares, se habilitó la guardería “Reino Real”, donde fueron atendidos 217 niños y niñas mientras sus padres realizaban gestiones dentro de la feria.

Con esta edición, la Cooperativa Vega Real completa 26 años consecutivos impulsando una iniciativa que combina acceso al crédito, educación, inclusión social y desarrollo comunitario, reafirmando su compromiso con el bienestar de las familias dominicanas y el fortalecimiento del movimiento cooperativo nacional.

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