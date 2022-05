Explican vínculo entre prurito y la enfermedad renal crónica

SANTO DOMINGO.- El prurito es un picor que provoca un rascado intenso y cuando afecta a los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) les origina trastornos de sueño, cambios de estado de ánimo e, incluso, depresión.

Según un estudio de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N), el primero que aporta datos reales entre la relación del prurito y la enfermedad renal crónica, el 50% de los pacientes sufren este picor desagradable, el 26,7% de ellos de forma moderada a grave.

ANGUSTIA Y DEPRESIÓN Y OTRAS AFECCIONES DEL ESTADO DE ÁNIMO

Este grupo más afectado por prurito puede padecer cambios de estado de ánimo, angustia, depresión, falta de descanso, dificultad para dormir, o incluso afectación de la función sexual y deterioro del deseo.

El estudio señala que el porcentaje de pacientes con cambios de su estado de ánimo aumenta a medida que aumenta la gravedad del prurito, siendo la angustia y la falta de descanso los parámetros más afectados, mientras que también se observó un aumento de la depresión.

La investigación también determinó que la función sexual y el descenso del deseo aumentaron a medida que se incrementaba la gravedad de la enfermedad renal crónica asociada al prurito, así como mayores trastornos del sueño (dificultad para dormir, sueño inquieto e ingesta de medicamentos para dormir).

Por otra parte, la prevalencia del prurito fue mayor en los pacientes con ERC avanzada sin diálisis, lo que sugiere un beneficio de la diálisis para reducir el picor en estos pacientes.

El estudio también determinó que los pacientes con ERC y prurito informaron de picazón en todo el cuerpo y en cualquier momento del día, aunque con más frecuencia por la noche.

Este estudio de los nefrólogos españoles es la primera investigación y registro sobre prurito asociado a la enfermedad renal crónica en el mundo y, además de conocer su impacto, persigue darlo a conocer mejor entre pacientes y profesionales sanitarios.

“Nos ha permitido no sólo realizar el primer registro de datos sobre prurito asociado a la ERC en el mundo, sino conocer más en profundidad este problema, de manera que podamos establecer medidas y actuaciones para mejorar su tratamiento y la calidad de vida de las personas que lo padecen”, explica la doctora Patricia de Sequera, presidenta de la S.E.N.

SÍNTOMA SUBESTIMADO

A pesar de la prevalencia y el impacto negativo del prurito en los pacientes con enfermedad renal crónica, “algunos nefrólogos y especialistas aún tienden a subestimar el número de pacientes con este síntoma, y en algunos casos no conocen con claridad que esas graves consecuencias pueden ser provocadas por ello”.

Lo asegura el doctor Emilio J. Sánchez, coordinador de registros de la S.E.N. y uno de los responsables del estudio, junto a la doctora Nuria Aresté, nefróloga del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Las causas del prurito asociado a la ERC no están claramente definidas por lo que no es sencillo encontrar un tratamiento eficaz.

CAUSAS DEL PRURITO

El prurito puede tener muchas causas y su origen es multifactorial: toxinas del cuerpo que no se eliminan bien en la hemodiálisis, tener el calcio y el fósforo alterados, sufrir una alteración de los receptores opioides en la piel, etc.

“Todo esto hace que los nefrólogos nos sintamos, en ocasiones, frustrados por no poder resolver este problema. Tampoco los pacientes identifican la ERC como patología relacionada con su prurito, por lo que no es infrecuente que no transmitan a los profesionales este síntoma, haciendo más difícil su diagnóstico y cómo poder actuar”, apunta el especialista.

NO HAY TRATAMIENTO ESPECÍFICO

Además, actualmente no hay un tratamiento específico para el prurito, sólo diversas recomendaciones y consejos sanitarios para mejorar la hidratación de la piel, como beber más agua (aunque esta opción está limitada a pacientes que conservan la diuresis), utilizar cremas hidratantes, tomar medicamentos antihistamínicos o gabapentinoides, o realizar fototerapia, entre otras.

La presidenta de la S.E.N, Patricia de Sequera, considera que esta investigación es un gran paso pero subraya la necesidad de seguir investigando para mejorar las consecuencias y el tratamiento contra el prurito.

