Expedientes clínicos, principales herramientas protección en CP

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SANTO DOMINGO.- La elaboración de expedientes clínicos completos y debidamente documentados constituye una de las principales herramientas de protección para los profesionales de la salud frente a posibles reclamaciones judiciales derivadas de la aplicación del nuevo Código Penal, afirmaron especialistas durante un conversatorio celebrado en Santiago.

El doctor Luis Farington, cirujano vascular y abogado, destacó que una adecuada documentación médica representa un elemento fundamental de defensa ante cualquier demanda relacionada con complicaciones, eventos adversos o resultados no esperados en la práctica clínica.

El también exvicepresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) explicó que la nueva legislación penal incorpora disposiciones que podrían generar responsabilidades para médicos, clínicas, centros diagnósticos y laboratorios, lo que hace aún más necesaria la correcta gestión de los registros médicos.

Durante su intervención ante cirujanos de la provincia de Santiago, Farington señaló que la mayoría de las demandas presentadas contra profesionales de la salud históricamente han sido de carácter civil, enfocadas principalmente en obtener compensaciones económicas por daños alegadamente sufridos por los pacientes.

Asimismo, indicó que los conflictos derivados de la práctica médica han sido tratados tradicionalmente bajo esquemas de indemnización y no mediante procesos penales, aunque advirtió que el nuevo marco jurídico introduce cambios importantes, especialmente en lo relativo al homicidio involuntario y las sanciones aplicables.

Por su parte, el doctor Luis Restituyo, tesorero del Colegio Dominicano de Cirujanos y aspirante a la presidencia de esa entidad, manifestó preocupación por el carácter sancionador de algunas disposiciones contempladas en la normativa.

Restituyo consideró que el debate sobre la reforma debe evaluar también el impacto que una excesiva judicialización de la medicina podría tener sobre la calidad de la atención a los pacientes y la toma de decisiones clínicas por parte de los profesionales de la salud.

Durante el encuentro también fueron analizadas disposiciones vinculadas al intrusismo profesional y al ejercicio de funciones sanitarias por personas sin las acreditaciones exigidas por la ley. Los participantes coincidieron en que estas medidas buscan fortalecer la seguridad de los pacientes y promover una práctica médica más regulada y transparente.

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