Exodo de haitianos hacia la RD y disonancia cognitiva (OPINIÓN)

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

ÉXODO DE HAITIANOS HACIA R. D. SIN RETORNO Y DISONANCIA COGNITIVA EN DOMINICANOS.

La narrativa histórica de las migraciones en América Latina ha experimentado una transformación constante, pues ha pasado de ser una región receptora de millones de inmigrantes globales a convertirse en una de las principales zonas de origen de flujos migratorios internos y globales. Los pueblos y comunidades del mundo han sido impactados por grandes crisis económicas, políticas, grandes guerras, cambios climáticos, etc.

PERIODOS DE ÉXODOS POBLACIONALES MASIVOS DE IMPORTANCIA

Siglo XVIII– Prehistoria (El Poblamiento y la Era Colonial)

La colonia y el desplazamiento forzado: Con la llegada de los europeos a partir de 1492, la migración de colonos (principalmente españoles y portugueses) ocasiono el desplazamiento forzado de comunidades indígenas hacia el interior y el traslado masivo e involuntario de millones de personas esclavizadas desde África, (acontecimiento ocurrido en la isla de La Española).

1850 – 1930 (La Gran Inmigración Europea y asiática).

1930 – 1980 El patrón cambió y pasó de la inmigración transatlántica a los movimientos internos y regionales.

1980 –2026 (Presente) Las Crisis Contemporáneas y Éxodos Masivos.

Las principales dinámicas actuales incluyen países como:

Venezuela, por atravesar una gran Crisis económica y política, sus principales puntos de migración son Colombia, Perú, Chile, EE. UU. y Brasil.

Más de 7.7 millones de personas han salido de su país, instalándose en su gran mayoría en otras naciones sudamericanas.

Haití por la Inestabilidad social y desastres. Puntos principales de migración República Dominicana, Chile, Brasil, EE. UU.

EXODO HACIA REPÚBLICA DOMINICANA

El éxodo haitiano hacia la República Dominicana es preocupante, pues este flujo de inmigrantes ilegales se comporta de una manera dinámica, entra y sale del país a su antojo y mantiene activa la INDUSTRIA DEL COYOTE, lo que hace casi imposible cuantificar la cantidad de estos ciudadanos en nuestro territorio. Un causal de impacto que se le agrega es el deficiente control migratorio de las autoridades competentes.

Actualmente hay nuevas tendencias de retorno del emigrante latinoamericano causadas por el endurecimiento de las políticas fronterizas en Norteamérica, lo cual provoca incrementos en retornos forzados o voluntarios hacia sus países de origen, pero esto no aplica en la República Dominicana, pues el inmigrante ilegal que masivamente nos ocupa no tiene retorno (está atrapado entre la precariedad de su nación de origen, que es la más pobre del hemisferio y no ofrece oportunidades de ningún tipo a sus ciudadanos) y el país donde ahora se encuentra (que le da otra visión de lo que es el mundo actual).

La inmigración haitiana en la República Dominicana indudablemente es un tema complejo y que amerita un enfoque con mucha conciencia y seriedad, pues su impacto abarca profundas implicaciones económicas y socioculturales, y genera en la psique del dominicano el concepto que se conoce en psicología y sociología como DISONANCIA COGNITIVA, la cual ocurre cuando una sociedad sostiene dos ideas, actitudes o comportamientos que se contradicen entre sí, generando una tensión interna que se intenta justificar de diversas maneras.

Esta disonancia se manifiesta en los dominicanos a través de contradicciones entre el discurso público/ideológico y la práctica socioeconómica cotidiana como es:

El rechazo al inmigrante vs. dependencia de su mano de obra

Existe un consenso social generalizado y un discurso patriótico firme que exige un control fronterizo estricto, la detención de la inmigración ilegal y deportaciones masivas bajo el argumento de proteger la soberanía y la identidad nacional.

Esos mismos sectores que en el debate público critican la «invasión pacífica» recurren de forma masiva a trabajadores haitianos en condición irregular para sostener industrias claves como la construcción de torres y complejos turísticos etc. Existe entre ellos la disonancia de querer que «se vayan todos», pero sabiendo que si lo hacen muchas áreas de nuestra economía colapsarían.

En la práctica, existe una gran complicidad civil e informal. Son los propios ciudadanos y empresarios dominicanos quienes contratan de forma directa a personas sin estatus legal, participan en redes de esquemas informales para evitar que sus obreros sean repatriados ( esto se llama, gentes con doble moral).

La sociedad dominicana suele normalizar la informalidad manteniendo el flujo migratorio bajo un estatus de permanente irregularidad y vulnerabilidad jurídica.

Coincidimos con amplios sectores que temen una alteración de los valores de la identidad nacional y religiosa del país. Esto alimenta un discurso nacionalista riguroso y la demanda de un control fronterizo más estricto para preservar la soberanía.

La lógica nos indica que ante la existencia de una brecha abismal provocada por el colapso multidimensional del Estado haitiano, frente a la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana, la emigración de haitianos hacia la República Dominicana tiene carácter permanente, es decir «no tiene retorno».

Debido a que la migración ilegal se ha dinamizado e institucionalizado, justo es que se creen nuevas fórmulas de control cónsonas con nuestras leyes, con nuevas instituciones y enfoques más serios y críticos de este gravísimo problema. De no ocurrir esto, gratuitamente y sin mayor esfuerzo estaríamos cediendo nuestra soberanía y aquellos patriotas que derramaron su sangre para izar nuestra bandera con orgullo y hacer de esta nación un pueblo soberano, llorarían en sus tumbas ante tal indiferencia.