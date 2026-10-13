Exministro Armada RD exige investigar municiones en Haití

Pared Pérez calificó el caso como grave, debido a los estrictos mecanismos de control y registro que rigen el manejo de municiones en las Fuerzas Armadas.

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SANTO DOMINGO.- El exministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, exigió a las autoridades dominicanas investigar cómo municiones pertenecientes al Ejército de República Dominicana (ERD) llegaron a Haití, según hallazgos reportados por expertos de las Naciones Unidas sobre la presencia de cartuchos de origen dominicano en manos de grupos armados haitianos.

Afirmó que es necesario determinar cómo salió el material militar de los controles institucionales, quiénes tuvieron acceso a él y cuáles circunstancias permitieron su traslado al territorio haitiano.

El exfuncionario calificó el caso como grave, debido a los estrictos mecanismos de control y registro que rigen el manejo de municiones en las Fuerzas Armadas.

“Una bala que se te pierda a ti y tú no demuestres qué pasó con esa bala, tú puedes caer preso”, expresó, al explicar las posibles consecuencias de no justificar la pérdida de ese material.

Durante una entrevista en el programa Panorama de la Mañana, consideró que las autoridades deben reconstruir la ruta de los cartuchos para establecer cuándo se perdió su control e identificar a los responsables, sin formular acusaciones antes de contar con pruebas.

GOBIERNO DEBE RESPONDER A LA ONU

Pared Pérez también planteó que el Gobierno dominicano debe responder formalmente a las informaciones contenidas en el informe de los expertos de las Naciones Unidas.

A su juicio, una comunicación oficial permitiría aclarar los hechos ante los organismos internacionales y evitar especulaciones sobre el origen y destino de las municiones.

Advirtió que la falta de explicaciones podría perjudicar la imagen del país, por lo que instó a las autoridades a informar oportunamente sobre los resultados de las pesquisas.

PIDE EVITAR ACUSACIONES SIN PRUEBAS

Sobre la posibilidad de que miembros de organismos de seguridad estén involucrados en la sustracción y comercialización de municiones, el exministro consideró irresponsable señalar culpables sin evidencias.

Aunque manifestó que no cree que existan bandas criminales dentro de las Fuerzas Armadas, reconoció que la investigación podría comprometer a varias personas.

Pared Pérez insistió en que las autoridades deben esclarecer el caso y determinar si hubo fallas institucionales o acciones individuales que facilitaron la salida del material militar, así como establecer medidas para evitar que hechos similares se repitan.

an/am