EU quita sanciones Presidente Asamblea Nacional Venezuela

Jorge Rodríguez junto a su hermana, la presidenta encargada del país Delcy Rodríguez.

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WASHINGTON.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles el levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El nombre del dirigente chavista fue retirado de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense.

Rodríguez participa como interlocutor en el diálogo promovido por Washington entre el chavismo y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera, con el propósito de negociar una transición política en Venezuela.

Este miércoles comenzó en Caracas la tercera ronda de conversaciones, centrada en alcanzar un acuerdo sobre garantías políticas y civiles que permita avanzar hacia un eventual proceso electoral.

El levantamiento de las sanciones se produce en un contexto de acercamiento entre Washington y el Gobierno de Delcy Rodríguez, a quien también le fueron retiradas las restricciones estadounidenses.

Sin embargo, otros funcionarios chavistas, entre ellos el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, y el fiscal general, Tarek Saab, continúan incluidos en la lista de sancionados.

CAPRILES VE UN INCENTIVO PARA NEGOCIAR

El diputado opositor Henrique Capriles consideró que la decisión estadounidense constituye un incentivo para facilitar las negociaciones y ofrecer garantías a los integrantes del chavismo que participan en el proceso.

“Me imagino que Estados Unidos quiere, a los que están en el proceso de negociación, ofrecerles garantías (…) o sea, un incentivo”, expresó Capriles ante la prensa.

Las conversaciones se desarrollan sin la participación de los principales líderes opositores María Corina Machado, premio Nobel de la Paz de 2025, y Edmundo González Urrutia.

Machado permanece en Panamá y ha denunciado obstáculos impuestos por las autoridades venezolanas para regresar a su país.

REFORMAS INSTITUCIONALES Y TRANSICIÓN

Las delegaciones ya se reunieron en agosto y septiembre para abordar reformas del sistema judicial, incluida la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, así como cambios en el Consejo Nacional Electoral.

También figuran en la agenda el desbloqueo de oro venezolano retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales informativos y otras medidas relacionadas con la libertad de expresión.

Paralelamente, un juez estadounidense fijó para este jueves la audiencia de lectura de cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos tras una operación militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero.

an/am